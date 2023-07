A Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata szerdán megkezdte nyolchetes felkészülési programját.

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…”– kezdi Móra Ferenc a Cinege cipője című versét. A költő sorai aktuálisan nem igazak, hiszen július közepén járunk, magas hőmérsékleten tombol a nyár. Ami viszont tény, hogy a Kisvárda Master Good SE játékosainak lejárt a hathetes pihenője, szerdán új vezetőedzőjükkel, Józsa Krisztiánnal, még közel sem teljes kerettel elkezdték nyolchetes felkészülésüket a szeptemberben induló szezonra.

– Tizenegy fővel kezdtük meg a munkát, hiányzik még négy friss igazolásunk, Gém Léna, Kovalcsik Bianka, Makó Zoé és Szabó Lili, akik a romániai junior Európa-bajnokságon szerepelnek. Ők a jövő héten még pihennek és július 24-én csatlakoznak a kerethez. A magyar válogatott négynapos győri összetartásán vesz részt Juhász Gréta, ő jövő hétfőn kapcsolódik be a közös munkába – adott helyzetjelentést a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője.

– A lányok úgymond nem „hidegen” érkeztek vissza, hiszen mindenki kapott egy kéthetes egyéni felkészülési programot, amelyet lelkiismeretes el is végzett mindenki. A felmérést követően az első időszakban a fizikai felkészítésen lesz a hangsúly, de már az első naptól a labdát is elővesszük, hogy nem legyen száraz és unalmas a munka. Természetesen a kapott eredmények függvényében alakítjuk ki az egyéni, posztspecifikus feladatokat. A fizikai munka mellett az első két hét legfontosabb feladata a védekezés összerakása, a közös mozgások és a páros és hármas kapcsolatok kialakítása. Majd az ebből történő lerohanások precíz begyakorlása. Ezt a szakaszt az MTK elleni edzőmérkőzéssel zárjuk – adott bepillantást a munka menetébe Józsa Krisztián.

– A következő etapban, amikor már mindenki itt lesz, már a taktikai elemekkel is foglalkozunk, valamint elkezdjük az egyéni képzéseket is. Ez utóbbi hangsúlyos lesz a szezon alatt is, hiszen fiatal csapatunk van. Ebben a szakaszban két edzőmérkőzés is szerepel a programunkba, majd a hazai rendezésű négyestornával zárunk.

A csapat a felkészülés hatodik hetében a békéscsabai négycsapatos Szabó Károly Emléktornán vesz részt, ahol a házigazda mellett megmérkőzik a román élvonalbeli HC Zalauval és a CSM Slatinával.

Az addigi edzésszám megtartása mellett csapatépítő programokon is részt vesznek a lányok Békéscsabán.

– Augusztus második fele már a bajnoki hangolódás jegyében zajlik majd, gyorsítunk, elvégezzük a finomhangolásokat, majd következik az utolsó felkészülési mérkőzésünk. Augusztus 21-étől pedig már teljes mellszélességgel az MTK elleni hazai bajnoki nyitómérkőzésre fókuszálunk – zárta Józsa Krisztián.