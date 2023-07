Rekordszámú csapat részvételével rendezték meg a negyedik HUN-BEACH Strandkézilabda Kupát július első szombatján. Amellett, hogy a csapatok színvonalas mérkőzéseket vívtak egymással a Sóstói Parkfürdőben, a meccsek között strandolásra és baráti beszélgetésekre is remek lehetőség nyílt.

Sorozatban harmadszor nyertek

– Természetesen nagy örömmel fogadtuk el most is a meghívást, és már sokadik alkalommal vettünk részt Nyíregyházán, a Sóstói Parkfürdőben megrendezett strandkézilabda tornán. A sportágnak legmegfelelőbb helyszínen, színvonalas rendezés mellett, illetve sok-sok régi ismerős társaságában telt a napunk. A csoportkör három könnyedebb győzelme után a döntőben egy fiatal, jó erőket képviselő, szimpatikus csapatot szoros csatában térdre kényszerítve szereztük meg zsinórban harmadik alkalommal az elsőnek járó kupát. Örülök, hogy a csapatból mindenki megfelelő játéklehetőséghez jutott, és végképp nagy dicsőség a két különdíj is. Jövőre találkozunk ugyanitt – foglalta össze a negyedik HUN-BEACH strandkézilabda kupán szerzett tapasztalatait Ötvös Nándor, a férfi felnőttek mezőnyében diadalmaskodó Hajdúnánás Etil Alakulat csapatvezetője.

– A IV. HUN BEACH-en résztvevő csapatok közül mi érkeztünk a legtávolabbról, de mindent elmondunk azzal, hogy jövőre is szeretnénk részt venni a tornán – mondta Nagy Imre, a fiú U20-as korosztályban diadalmaskodó Székács Beach Boysedzője. A törökszentmiklósi csapat vezetője hozzátette, nagyon profi volt a szervezés. – Nekünk van összehasonlítási alapunk, mert nyaranta járjuk az országot Nyíregyházától Agárdig – tekintett előre Nagy Imre, aki csapatával a felnőtt mezőnyben is elindult, és ott a második helyezést szerezték meg. – A helyszín, mindenféle udvariaskodás nélkül minden igényt kielégít, az ebéd is nagyon finom volt. Parázs, feszült mérkőzéseket játszottunk, amikhez egészen jól felnőtt a játékvezetés is. A szervezők a díjazással sehol sem maradnának szégyenben, szerencsére nekünk is sikerült kettőt-kettőt hazavinnünk a kupákból és az érmekből is, illetve egy különdíjat. A torna egészen biztosan bekerül a jövő évi versenynaptárunkba.