Nagy változásokon megy át a Hübner Nyíregyháza BS. Mint ismert, a csapat a férfi kosárlabda NB I./A mögöttünk hagyott idényének utolsó helyén végzett, vagyis kiesett a másodosztálynak megfelelő NB I./B Piros-csoportba. Mivel ott csak egy légiós foglalkoztatása megengedett, az előző szezonban itt kosarazó külföldieket is pótolni kell, ráadásul a magyarok többsége is az élvonalban képzelte el a folytatást, így közülük is négyen távoztak. Ez azt jelenti, hogy a Blue Sharks vezetőségének szinte teljesen új csapatot kell építenie.

Más okok mellett emiatt is nagyon fontos, hogy az új igazolások között Bus Iván személyében lesz egy ismerős is. A harmincadik életévében járó irányító Nyíregyházán nevelkedett, a legutóbbi kiesés után, 2016 nyarán igazolt haza először, akkor zsinórban hat éven át erősítette a Cápákat. A B-csoportban végig húzóembere volt a csapatnak, a feljutással zárult 2020–2021-es idény alapszakaszában 12.2 pontot átlagolt, gólpasszokban a második (7.2), míg a statisztikai mutatókat összegző VAL kategóriájában a bajnokság 16. legjobbja volt. A feljutásról döntő utolsó mérkőzésen 11 ponttal, 3 lepattanóval, 8 gólpasszal és 1 blokkal vette ki a részét a BKG legyőzéséből.

A feljutást követően is maradt az együttesnél, csapatkapitányként 27 alkalommal lépett pályára az élvonalban, amikor a 2021–2022-es szezon végén úgy döntött, felhagy az A-csoportos kosárlabdázással és Budapestre költözik. Bus Iván a Phoenix-MT Fótnál töltött egy szezon után tér haza.

– Elsősorban azért mentem Budapestre, hogy már civil munka mellett kosárlabdázzak – foglalta össze az irányító az elmúlt egy évet és a hazaigazolás hátterét. – Volt is már egy lehetőség, ami aztán meghiúsult, utána alakult még egy, az nagyjából a szerződés aláírása előtt esett kútba, a harmadik pedig egészen nyárig húzódott. Azt akartam, hogy ne csak a kosárlabdával foglalkozzak, ehhez képest éppen csak az jött össze. Ezzel sem feltétlen volt nagy baj, mert a környezetváltás jót tett, és az előző csapatomról is csak jót tudok elmondani. Nem is terveztem hazajönni, mert szerettem Budapesten élni, valamint azt továbbra is tartom, hogy A-csoportban már nem akarok kosárlabdázni. Itt jön képbe az a szomorú része, hogy kiesett a Blue Sharks. A Fótnál szerették volna, hogy maradjak, én is nyitott voltam a folytatásra, de csak akkor, ha tudok dolgozni mellette. Úgy láttam, hogy ez nem reális az elkövetkezendő hetekben.

– Közben Mohácsi Máté megkeresett, olyan ajánlatot kaptam, amiben szerepel edzősködés is és talán más feladatom is lesz. Elmondta, hogy tudja, mire vagyok képes a pályán, hiszen ismer gyerekkorom óta, voltunk csapattársak is, de nem feltétlen a játéktudásom miatt akart a csapatban tudni, – elmondása szerint – sokkal nagyobb szükség van a személyemre az öltözőben és a klubnál. Saját nevelés vagyok, segíthetek a fiataloknak, az öltözőben nagy szükség lehet rám. Emellett természetesen nem bohóckodni, vagy törülközőt lengetni jövök haza, hanem szeretnék a pályán is meghatározó szerepet betölteni – szögezte le.

Noha Bus Iván szeptemberben még csak harminc éves lesz, Szobi Dániel után ő a második legidősebb játékos, vagyis ebben a keretben nem csupán rutinosnak, lassan már veteránnak nevezhető.

– Valóban fura ebbe belegondolni. Természetesen érzem egy-egy mérkőzés utáni napon, hogy már nem vagyok tizennyolc éves, de egyébként testileg nem érzem magam veteránnak. Lelkileg sem mondanám magam annyira idősnek, mindig jól kijövök a fiatalokkal, benne vagyok a hülyéskedésben, szóval megtalálom velük a közös hangot – tette hozzá.

Ha jó a hangulat az öltözőben és megvan az összhang a játékosok között, az a pályán is nagy előny lehet. Különösen fontos ez egy ilyen helyzetben, amikor új csapat épül.

– Annak idején, a kiesés után szintén új alapokra kellett elkezdeni az építkezést – emlékezett vissza Iván. – Akkor sem esélyesként vágtunk neki az első szezonnak, de a következő évtől már kellett velünk számolni, mindig jó csapatunk volt. Az évek haladtával egyre nagyobb nyomás lett rajtunk, a végén már kimondottan a feljutás céljával játszottunk. A korábbiakhoz képest a következő rendhagyó év lesz. Sok új játékost kell beépíteni, nincs olyan mag, amelyik már hosszú ideje együtt játszik. Biztosan sokat kell melóznunk. Most nem mi vagyunk a bajnokesélyesek, viszont nagy potenciál van a csapatban, minden posztra van jó játékosunk. Hogy ez miként áll össze, abban nagy feladata lesz a szakmai stábnak, amitől nem félek. Tudom, hogy Horváth Ákos lelkes, ambiciózus edző, és ha valakitől lehet tanulni, az ő.

A Blue Sharksnál augusztus hetedikétől, „előalapozás” jelleggel vágnak neki a munkának, majd a csapat hivatalosan augusztus 15-én kezdi meg a felkészülést.