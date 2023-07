Áprilisban befejeződtek a női világbajnoki kvalifikációs mérkőzések és a párharcok győztesei részt vehetnek az év végi dán-norvég-svéd közös rendezésű világbajnokságra. Szerbia Törökország ellen kettős győzelemmel vívta ki részvételi jogát. Déli szomszédaink sikerében a Kisvárda Master Good SE irányítója, Tamara Radojevics is oroszlánrészt vállat. Ötödmagával, köztük testvérével Krisztina Graovaccal, aki szintén a rétközieket erősíti mégis is úgy döntött, hogy visszavonul a válogatottól és az idény végén a klubkézilabdát is befejezi, utolsó mérkőzését a Fehérvár ellen játszotta.

– A válogatott szereplés minden sportoló számára megtiszteltetés és öröm, felemelő dolog hazádat képviselni címeres mezben. A döntés nem volt könnyű, főleg azért, mert 10 év telt el azóta, hogy először viseltem a felnőtt válogatott mezét. Egy évtized nagy idő, úgy gondoltam ez volt a legjobb pillanat, mert szerettem volna hazai közönség előtt játszani az utolsó meccsemet a válogatottban. Itt az ideje, hogy a fiatalabb generáció is lehetőséget kapjon és tapasztalatot szerezzen a nagy versenyeken. És az az igazság, hogy a térdemmel is hosszú ideje küszködök, ami nem teszi lehetővé, hogy az általam elvárt magas szinten teljesítsek a pályán – mondta Tamara Radojevics.

Tamara pályafutása során megfordultál több szerb csapatban, játszott Törökországban, a szlovén Krim Ljubljanában, Magyarországon pedig Békéscsabán és Kisvárdán.

Elmondása szerint mindenhol jól érezte magát, igyekezett a pozitív dolgokat megőrizni. Számos bajnoki-, és kupagyőzelem mellett legnagyobb sikerének azt tartja, hogy a Krim Ljubljana játékosaként belekóstolhatott a klubkézilabda legmagasabb szintjébe, rendszeresen pályára lépett a Bajnokok Ligájában. Szerb válogatottként is számtalan világversenyen képviselte hazáját.

– Legjobban Magyarországon éreztem magamat. Hálás vagyok a Békéscsabának, mert lehetőséget adott arra, hogy szülés után visszatérjek a kézilabdához. Kisvárda különleges helyet foglal el a szívemben, 5 évet töltöttem itt, sok embert ismertem meg, megszerettem a várost és a második otthonomként tekintek rá. Az emberek mindig nagyon kedvesek voltak velem és a családommal.

Hosszú pályafutása alatt, mind klubjaiban, mind a válogatottban remek játékosokkal játszott együtt. Példaképének azonban a szerb Liljana Knezevicset tartja, mint mondta, imádta őt nézni, mert megalkuvást nem tűrően igazi vezér volt a pályán.

Tamara családjával már visszaköltözött Szerbiába, hogy megkezdje civil életét.

– Nagyon fárasztó évek vannak mögöttem, ezért most fizikailag és lelkileg alaposan kipihenem magamat. Hál’ istennek most már többi időm jut az én Kalinámra (Tamara Radojevics három éves kislánya – a szerk.), van mit bepótolnunk. Mivel mi is hárman vagyunk testvérek, a férjemmel szeretnénk, ha Kalinának is lenne két testvére.