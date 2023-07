A Magyarországon jól ismert, bosnyák származású edző, Merim Mehmedovic Nyíregyházán folytatja a pályafutását. A tréner érkezése nem csupán a felnőttcsapat miatt fontos, sőt, elsősorban az utánpótlásban lesz fontos feladata. Mehmedovic a Nyíregyházi Sportcetrum kosárlabda szakágának utánpótlás szakmai vezetője lesz, aki a felnőttcsapatnál szakmai tanácsadóként is segít, a napi edzésmunkában és a mérkőzéseken is részt vesz.

A szakember közel harminc éve érkezett Magyarországra, több részletben kilenc évet dolgozott a MAFC-nál, tíz évet töltött a TF-Budapestnél, amelyet az alapoktól egészen az élvonalig juttatott, legutóbb négy esztendőn át Győrben tevékenykedett női vonalon. A főbb állomások között edzősködött Baján – a Duna-partiak is az ő irányításával jutottak fel –, az első osztályban volt edzője a Hódmezővásárhelynek és 2005-ben a Nyíregyházának is. Játékosfejlesztésben is nagy sikereket ért el, több válogatott játékost nevelt ki.

– Ha egy klubnak szűkösek az anyagi forrásai és az első-, valamint másodosztály között ingázik, akkor az utánpótlására kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnie – szögezte le a Nyíregyházi Élsport Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Mohácsi Máté. – Nálunk az adottság megvan, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum a vármegye legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesülete. Nyíregyházán nem egyedül vagyunk, akik kosárlabdázókat nevelnek, ezzel kapcsolatban az egyesületek közötti együttműködést alapjaiban kell megváltoztatni, hogy a város és a vármegye kosárlabdája fejlődni tudjon. Csak a magunk helyzetére rátérve: tapasztalt szakembert szerettem volna az utánpótlás élére. Merimet gyerekkorom óta ismerem, edzőm is volt korábban, folyamatosan kapcsolatban voltunk az elmúlt években. Emberileg és a tapasztalatát tekintve is megbízom benne. Hosszú távú megállapodást kötöttünk, az ő koncepciója és rendszere alapján megerősítjük a nyíregyházi utánpótlást! Az a cél, hogy – a többi nevelőegyesület együttműködésével – három-négy éven belül olyan játékosok jöjjenek ki a saját utánpótlásunkból, akik a felnőttcsapatunkat erősíthetik.

Jövő hétfőn kezdődik a Blue Sharks kosártábora, amin már Merim Mehmedovic, valamint a felnőttek új vezetőedzője, Horváth Ákos is részt vesz. A Cápák felkészülése augusztus hetedikén indul.