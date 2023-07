A középdöntők utolsó mérkőzéseit játszották szerdán a romániai női junior Európa-bajnokság. A másik csoport korábbi mérkőzésén Portugália Svédország legyőzésével biztosította első helyét, valamint a mi csoportunk délutáni meccsén a franciák legyőzték Montenegrót, így az esti Magyarország-Dánia mérkőzésnek az volt a tétje, hogy melyik együttes elődöntőzik a luzitánokkal és melyik a házigazda Romániával.

A mieink nem számolgattak, nem matekoztak, nagy kedvvel és még nagyobb lendülettel vetették bele magukat a küzdelembe. Ugyan a dánok szerezték az első gólt, aztán Imre Szofi ott folytatta, ahol Montenegró ellen abbahagyta, egymásután három lövést is hárított. Ezt kihasználták a mieink és pillanatok alatt négygólos előnybe kerültek. A dán edző a hetedik percben időkéréssel próbálta megtörni csapatunk lendületét. A rövid pauza nem hozta meg a kívánt hatást, lányaink ötletes támadásokat vezetve szedték szét a dán falat, a 24. percben meg is volt a közte tíz, amely ki is tartott a szünetig. Fordulás után még magasabb fokozatba kapcsoltak juniorjaink, előnyük fokozatosan nőtt.

A nagy különbség tudatában a félidő derekán puhult egy kicsit a falunk, elöl pedig néhány könnyelmű megoldást is láthattunk, ez azonban nem veszélyeztette sikerünket. A végére már csak az volt a kérdés, hogy lesz-e húsz közte. Nem lett, de a magyar válogatott így is a torna eddigi legnagyobb különbségű győzelmét aratva magabiztosan masírozott be a pénteki elődöntőbe, ahol a házigazda Romániával játszhatnak a döntőbe jutásért, míg a másik elődöntőben Dánia Portugáliával találkozik. A Kisvárda Master Good SE játékosai közül Gém Léna és Szabó Lili ezúttal is a kezdőben kapott helyet, előbbi egy, utóbbi négy góllal vette ki részét a sikerből. Makó Zoé és Kovalcsik Bianka csereként lépett pályára, előbbi egy, utóbbi három gólt dobott. A mérkőzésen a második félidőben volt egy rövid szakasz, amikor a tornán először a Kisvárda mind a négy játékosa egyszerre volt a pályán.

Junior női Európa-bajnokság, középdöntő , 2. forduló

Magyarország-Dánia 41-23 (23-13)

Mioveni, v.: Jovic, Arnautovic (bosnyákok). Magyarország: Imre, Zaj (kapusok), Varga 4, Csíkos 6/1, Simon 3, Papp 4, Panyi 4, Csernyánszki 3/1, Gém 1, Szabó L. 4, Kostyó 1, Makó 1, Kövér 1, Farkas 4, Kovalcsik 3, Szabó A. 2. Szövetségi edző: Szilágyi Zoltán. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 3/0.

A csoport végeredménye

1. Magyarország 3 3 - - 99-77 6

2. Dánia 3 1 1 1 82-99 3

3. Franciaország 3 1 - 2 91-91 2

4. Montenegró 3 - 1 2 85-90 1