Mint arról már korábban beszámoltunk a Kisvárda Master Good SE csapatától kilenc játékos távozott, heten pedig érkeztek, így szinte megújult csapattal vágnak neki a szeptember elején kezdődő pontvadászatnak.

Nemcsak a játékosállományuk esett át vérfrissítésen, a szakmai stábban is történtek változások, az együttes vezetőedzője Józsa Krisztián lett, az erőnléti és a másodedzői feladatokat pedig Baricza-Maurer Szandra látja el a jövőben. Szandra Diósdon ismerkedett meg a kézilabda alapjaival, középiskolás korában már a fővárosban, az ASI DSE színeiben játszott, felnőttként az NB I/B-ig jutott, játékoskarrierjét azonban két súlyos sérülés törte ketté.

Edzőként hét évet töltött Érden, az U12-esekkel kezdte, akiket végig kísért egészen az ifi korosztály végégig. A mögöttünk hagyott szezonban az élvonalbeli U19-es csapatával az ötödik helyen végzett, az NB II. déli csoportjában U21-es csapatával pedig ezüstérmet nyert. Folyamatosan képezte magát, többek között szakedzői diplomát szerzett 2018-ban, idén januárban pedig megszerezte a legmagasabb edzői végzettséget, az EHF Pro Kézilabda edzői licencet. Az angol nyelven zajlott 11 hónapos képzés 3 részből állt, amelyből az elsőt Magyarországon, a másodikat Portugáliában, az utolsót pedig Szlovéniában végezték el az érintettek.

– A mozgás szeretete gyerekkoromban alakult ki nálam, örökmozgó gyerek létemre több sportágat is kipróbáltam, majd kézilabdázni kezdtem el versenyszerűen. A közel 20 kézilabdázásban eltöltött év meghatározta és meghatározza jelenleg is a pályaválasztásomat, életutamat. Azok a személyes tapasztalatok, amiket átéltem először játékosként, majd az utóbbi 9 évben edzőként is még jobban megerősítettek abban, hogy egy sportoló számára nincs fontosabb az egészségénél. Sajnos én is átéltem komolyabb és kisebb sérüléseket is, de ezek kellettek ahhoz, hogy elinduljak az edzői pályán egészen fiatalon, amit így utólag már egyáltalán nem bánok. Kézilabda edzőként szerettem volna a lehető legtöbbet megtudni a játékosok fizikai felkészítéséről és a sérülések elkerüléséről, ezért tanulmányaimat ebben az irányban folytattam. Hiszek az életen át tartó tanulásban, számos továbbképzésen vettem részt az elmúlt évek alatt, idén fejeztem be egyetemi tanulmányaimat, ahol szakdolgozatom témája a preventív szemléletű teljesítményfokozás volt.

Edzői feladatai mellett három éve csatlakozott erőnléti edzőként az Érd felnőttcsapatának stábjához. Kisvárdára Józsa Krisztián invitálására érkezett.

– Krisztiánnal régebb óta ismerjük egymást, több továbbképzésen vettünk részt közösen. Nagyon szimpatikus volt az koncepció, amit felvázolt, ezért döntöttem a váltás mellett – mondta Baricza-Maurer Szandra.

A csapat szerdán elkezdte a közös felkészülést, amelyet megelőzött egy kéthetes egyéni program, a lányok túl vannak az első felmérésen, amelyről Szandra elégedetten nyilatkozott.

– Meg tudom erősíteni Krisztiánt, mindenki becsületesen elvégezte a feladatokat. Szerdán egy nagyon motivált, lelkes társaságot ismertem meg. A felkészülés első időszakában kiemelt szerepe van az erőnlétnek, ezért sokat foglalkozok majd a lányokkal. Természetesen egyéni, posztspecifikus programot hajt végre mindenki. Futásban más távolságokat teljesítenek és a konditeremben is különböző súlyokkal dolgoznak majd a lányok. Hiszen a pályán más-más feladata van például egy beállónak, mint egy szélsőnek, vagy egy átlövőnek, a feladatok összeállításánál természetesen figyelembe kellett venni a csapat leendő taktikáját, játékrendszerét is – magyarázta az erőnléti edző.

– Kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy a négy juniorválogatott játékosunk július 24-én csatlakozik a kerethez. Velük is egy állapotfelméréssel kezdünk, megnézzük mennyire fáradtak. Azt gondolom, hogy egy ilyen sikeres világverseny után nagy lelki töltettel, extra motiváltsággal kapcsolódnak majd be a munkába. A felnőtt válogatott összetartásán részt vevő Juhász Gréta hétfőn csatlakozik, véleményem szerint ő nagyon jó fizika állapotban kezdi majd el a közös programot – zárta Baricza-Maurer Szanda.