Négy napon át porzott a homok, rúgták a lasztit nők és férfiak. A XI. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. – Nyíregyházi Sportcentrum Női és Férfi Nemzetközi Pénzdíjas Strandfoci Fesztivál a Fatum Property Kupáért elnevezésű torna csütörtöki nyitányán négy női csapat tagjai mérkőztek a győztesnek járó serlegért. Ezt végül a Nyírség FC II. együttese szerezte meg. Aznap délután már a férfiaké volt a főszerep. Harminckét együttes vágott neki a sorozatnak, előbb körmérkőzéses formában vetélkedtek. A csoportok első és második helyezettjei jutottak tovább a kieséses rendszerű folytatásba. Itt már volt izgalom bőven, remek meccseket és egyéni megmozdulásokat láthattak az érdeklődők. Hatalmas volt az érdeklődés a döntőre, a pályát szinte teljesen körülállták a szurkolók.

A névadó Fatum Property jóvoltából 300 ezer forintot osztottak szét (120, 80, 60, 40) az első négy között.

A tavalyi győztes Het-Band alakulatának ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel, a győztesnek járó serleget pedig a Nyírség FC hódította el.

A hagyományoknak megfelelően ismét voltak különdíjasok. Érdekesség, hogy Het-Band csapatát erősítő Balázsi Péter ezúttal sem maradt egyéni elismerés nélkül, míg tavaly a legjobb játékosnak választották, addig idén a gólkirályi címet hódította el. A különdíjakat Hornyák Enikő, Nyíregyháza megyei jogú város sportreferense és Oláh József, a Meló-Diák projektmenedzsere adta át.

– Ismét sikeres tornán vagyunk túl. Nem is csoda, hiszen az ország egyik legszebb strandján rendezhetjük meg évről évre és az időjárás is a kegyeibe fogadott minket – értékelt röviden Dajka László főszervező. – Akkora az érdeklődés, hogy tizenkét csapat már most jelezte, hogy regisztráljam őket a jövő évi tornánkra – tette még hozzá.

A XI. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-Nyíregyházi Sportcentrum Női és Férfi Nemzetközi Pénzdíjas Strandfoci Fesztivál a Fatum Property Kupa végeredménye

Nők: 1. Nyírség FC II., 2. Synergy, 3., Nyírség FC I., 4. Konyha Möbel Lady.

Különdíjasok. Legjobb játékos: Bölömi Ibolya (Synergy). Legjobb kapus: Hrinkó Délia ( Nyírség FC I.). Gólkirály: Szalanics Dóra (Nyírség FC II.).

Férfiak: 1. Nyírség FC, 2. Makkai Trans Kft., 3. Romeo Vác, 4. Het-Band Kft.

Különdíjasok. Legjobb játékos: Jávor Norbert (Makkai Trans Kft.). Legjobb kapus: Hannus Balázs (Romeo Vác). Gólkirály: Balázsi Péter (Het-Band Kft.).