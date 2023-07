Július 6. és 9. között a belga Brüsszel adott otthont a BMX Freestyle világkupa soron következő állomásának. A mezőnyben természetesen ezúttal is ott volt a nyíregyházi Ujváry Zoltán. Mind a nők, mind pedig a férfiak versengését uralták az Európán kívüli nemzetek, az olimpiai kvótáért küzdő magyarok közül Kempf Zoltán a 21., míg Ujváry Zoltán a 28. helyen végzett, ezzel 117 UCI világranglista pontot gyűjtve a nemzet számára.

Elégedett a teljesítményével

– Pályafutásom eddigi legjobb világkupa-helyezését értem el ezzel a huszonnyolcadik hellyel – értékelt megkeresésünkre az Eb-nyolcadik Ujváry. – Szerencsére már az úgymond „pályabejárás” is sokkal jobban sikerült, mint az előző montpellieri versenyen. A selejtezőben az első köröm az éppen úgy alakult, mint ahogyan azt elterveztem, a másodikban viszont volt egy nagyon pici rontásom, de sajnos az az egy kis lábletétel lett végül az akadálya annak, hogy bekerüljek a legjobb huszonnégy közé. Három hellyel és körülbelül két és fél, három ponttal maradtam le a döntőről, de igazából így is elégedett lehetek a teljesítményemmel, mindamellett, hogy egy nagyszerű tapasztalatként fogom fel ezt a brüsszeli versenyt. Nyilván az látszik, hogy az Európán kívüli országokból érkező srácok jóval előrébb tartanak nálunk, hiszen sokkal jobb infrastrukturális körülmények között tudnak készülni, de nem tartom elérhetetlennek, hogy egy napon mi is eljussunk erre a szintre, hiszen ezért dolgozunk.

Közeleg a világbajnokság

A nemzetek rangsorában Magyarország megtartotta az előkelőnek mondható tizenkettedik helyét, így mindenféleképpen eredményesnek volt tekinthető a belga viadal. Folytatás Skóciában, az augusztus 3. és 13. között Glasgow-ban megrendezendő összevont kerékpáros világbajnokságon.