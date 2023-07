Azonos pontszámmal várta a vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság Pannónia Zrt. csoportjának utolsó fordulóját a Kótaj és a Nagykálló, ráadásul egy minimális matematikai esélye még a Szakolynak is volt a bajnoki cím megszerzésére. Végül Seregi Mihály tanítványai ünnepelhettek.

Megbirkóztak a feladattal

– A bajnokság megnyerésének a céljával vágtunk neki az idénynek, amit tulajdonképpen véghez is vittünk. Persze nem volt ez ilyen egyszerű, mivel voltak az idény közben nehezebb időszakaink – mondta el lapunk megkeresésére Seregi Mihály vezetőedző. – Egyértelműen az volt a fordulópont, hogy a nagy rivális Nagykállót ősszel és tavasszal is legyőztük, odahaza 3–0-ra nyertünk ellenük, ez pedig mentálisan hatalmas pluszt jelentett számunkra, ráadásul azon az összecsapáson nagyon jól is játszottunk. Ami az utolsó fordulót illeti, úgy készültünk, hogy tisztában voltunk azzal, hogy a Szakoly egy nagyon jó csapat, tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz ellenük. Az idény végi sorsolásunk nem volt könnyű, sőt jóval nehezebb volt, mint a többi a bajnoki címre hajtó csapatnak. Az utolsó négy meccsen már nem volt hibázási lehetőségünk. A saját kezünkben volt a sorsunk, mivel a Kállóval szemben a gólkülönbség és az egymás elleni eredmény is nekünk kedvezett. Persze egy esetleges szakolyi fiaskóval lemaradtunk volna a bajnoki címről. Nagy volt rajtunk a nyomás, de megbirkóztunk a feladattal.

Másodosztályú bajnokként a csapat vállalja az első osztályt, sőt a vezetőség célirányosan tervezi a felkészülést, valamint keret megerősítését is.

– Természetesen vállaljuk az első osztályban való szereplést, hiszen ez volt a célunk, ezért dolgoztunk egész évben – folytatta a tréner a beszélgetés végén. – A felkészülésünk július 3-án kezdődött, számos játékost fogunk megnézni az elkövetkezendő hetekben, mindenféleképpen szeretnénk ugyanis erősíteni. A csapat gerince adott, de különböző posztokra keresünk futballistákat. A cél, hogy egy olyan ütőképes keretet rakjunk össze, amely stabilan megállja a helyét a középmezőny elején.

Kótaji számok

Végeredmény

1. hely 22 18 2 2 85-15 56

Hazai pályán

2. hely 11 8 2 1 39-8 26

Idegenben

1. hely 11 10 0 1 46-7 30

Házi góllövőlista: 18 gólos: Sárközi Dávid. 17 gólos: Csörgő Krisztián. 14 gólos: Balázs Krisztián. 11 gólos: Petruska Attila. 10 gólos: Nagy Dávid. 6 gólos: Papp Mihály, Szarka János. 2 gólos: Bagoly Zoltán, Balogh Gyula, Sallai Márk. 1 gólos: Hangácsi Tamás.