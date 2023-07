A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottságának tájékoztatása szerint a testület hozzájárult ahhoz, hogy a felek által közösen benyújtott kezdeményezés alapján az OTP Bank Liga 1. fordulójába kisorsolt Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC mérkőzés pályaválasztói jogát felcserélje. Ez azt jelenti, hogy a rétközi egylet a 2023-2024-es idény első játéknapján idegenben, Zalaegerszegen lép pályára, ezzel párhuzamosan pedig a tizenkettedik fordulóban nem Zalaegerszegen, hanem Kisvárdán találkoznak a csapatok.

A Zalaegerszeg kérte a cserét

A pályaválasztói jogot a Zalaegerszeg kérésére cserélték fel a felek, hiszen a ZTE az első fordulót megelőző csütörtökön az Európa-konferencialigában idegenben, Eszéken lép majd pályára. Miután a második és a harmadik fordulóban a sorsolás alapján eleve idegenbe kényszerül a Várda (Kecskemétre, illetve az MTK otthonába), ezért a negyedik fordulóban játszik majd először hazai pályán, amikor a DVSC-t fogadja.

Kijelölték az első két forduló pontos kezdési időpontját is, Zalaegerszegen július 30-án vasárnap 20 órakor, Kecskeméten pedig augusztus 7-én hétfőn 20 órakor hangzik majd el a kezdő sípszó.

A mögöttünk hagyott hétvégén megérkezett a csapat az ausztriai Németújvárra, ahol egy tíznapos edzőtábor vár a gárdára, többek között egy Galatasaray elleni felkészülési mérkőzéssel.

Milos Kruscsics vezetőedző vasárnap délelőtt még Szentgotthárdon tartott átmozgatást, számolt be róla az klub honlapja. A tréning helyszíne a helyi csapat csinos kis sporttelepe volt. A vacsorát ellenben már a sógoroknál fogyaszthatta az egylet. Ami pedig a csapatot illeti, huszonhárom játékos kezdte meg az edzőtáborozást. Nem tarthatott a többiekkel Bohdan Melnik, akire újabb orvosi kivizsgálások várnak, hogy kiderüljön, mikor is kapcsolódhat be újra a munkába. Ugyancsak idehaza maradt a műtétje után lábadozó Bíró Roland és Czérna Erik, Heles Jaroszlav pedig próbajátékon vett részt az NB II.-es Nyíregyháza Spartacusnál.

Kisvárda Master Good – 2023 nyári edzőtábor

Kapusok: Mihajlo Hotra, Kovács Marcell, Danijel Petkovics

Mezőnyjátékosok: Enes Alic, Balogh Norbert, Driton Camaj, Branimir Cipetic, Czékus Ádám, Mario Ilievszki, Alaksandar Jovicic, Dominik Kovacic, Körmendi Kevin, Lippai Tibor, Lucas, Rafal Makowski, Jasmin Mesanovic, Jaroslav Navrátil, Ötvös Bence, Raul Stefan, Széles Imre Antal, Szőr Levente, Milos Szpaszics, Vida Kristopher.