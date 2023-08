Eseménydús héten vannak túl a Kisvárda Master Good SE csapatának tagjai, a heti munka mellett szakítottak időt egy kis közös főzőcskézésre, hétvégén pedig a békéscsabai III. Szabó Károly nemzetközi emléktornán vettek részt. No, de haladjunk sorba.

Azért nem utaztak olyan messzire, nem Középföldén látogatták meg Csavardi Samut és Zsákos Bilbót, lazításképpen a szabolcsveresmarti Bucka-Lakban jártak, ahol a játékos vetélkedők mellett a lányok megmutatták, hogy a labda mellett a fakanállal is jól bánnak. A két csapatra osztott társaság főzőversenyen vett részt, mindenki serényen pucolta a krumplit, hámozta a hagymát, paprikát és az egyéb hozzávalókat, az egyik bográcsban paprikás krumpli rotyogott, a másikban pedig lecsó készült. Miután elkészültek az ételköltemények, a szigorú zsűri értékelt, a sorrendet azonban fedje jótékony homály, annyit azért elárulhatunk, hogy egyikből sem maradt sok.

Ami a békéscsabai tornát illeti, az első találkozójukat a román második ligás Slatina ellen játszották és remek védekezésüknek köszönhetően megnyerték a találkozót. Ezzel bejutottak a döntőbe, ahol másnap a Zalaut felülmúló házigazda Békéscsaba együttesével találkoztak.

A hazaiak frissebben mozogtak, elöl és hátul is kevesebbet hibáztak, valamint nagy stabilitást adott nekik két kapusuk remek teljesítménye. A végére kissé kinyílt az olló és hatgólos sikert arattak. Így a Kisvárda a második helyet szerezte meg a tornán, egyéni elismerés is jutott a rétközieknek, a torna legjobb játékosának Karnik Szabinát választották.

– Csúcsterhelésből érkeztünk a tornára, amely meglátszott mindkét találkozónkon. Hiányzott a frissesség a játékunkból, mentálisan és fizikálisan is tompábbak voltunk a kelleténél, sokat hibáztunk, az akarattal azonban nem volt probléma. A Slatina ellen a a stabil védelmünk mögött volt egy jó kapusteljesítmény és elöl kevesebbet hibáztunk mint ellenfelünk, ezzel nyertük meg a találkozót. A Békéscsaba ellen megvoltak a lehetőségeink arra, hogy a mérkőzést a magunk javára fordítsuk. Sajnos azonban sokat hibáztunk, nem tudtuk gólra váltani azokat a lehetőségeket, amelyeket kialakítottunk, valamint a védekezésünk sem volt elég feszes. Ez a két meccs tökéletesen rávilágított arra, hogy hol tartunk, megmutatta erényeinket, de látjuk a hibákat is, amelyeket ki kell javítanunk. Most fordulunk a felkészülés hajrájára, kezdődik a frissítés időszaka, nem most kellett élesnek lennünk, hanem két hét múlva a bajnoki rajton – értékelt, Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője.

Felkészülési mérkőzések

CSM Slatina-Kisvárda Master Good SE 21-25 (9-10)

Békéscsaba, v.: Nagy F., Túróczy. Kisvárda: Mátéfi – Gém, Karnik 4, Szabó L. 2, Bucsi 2/2, Siska, Mérai 1. Csere: Akijama 2, Kovalcsik 3, Sápi 1, Novak, Juhász 7, Ajano 1, Makó 2. Edző: Józsa Krisztián. Kiállítások: 4, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 4/2.

Kisvárda Master Good SE–Békéscsaba 23-29 (11-14)

Békéscsaba, v.: Paska, Vastag. Kisvárda: Mátéfi – Gém 1, Sápi 2, Karnik 6/4, Siska 3, Bucsi, Mérai 2. Csere: Torda (kapus), Szabó L. 2, Juhász 1, Kovalcsik 4, Novak, Akijama 2. Edző: Józsa Krisztián. Kiállítások: 14, illetve 10 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 4/3.