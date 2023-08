Mint az ismert, a Kisvárda Master Good zárta hétfőn az élvonalbeli bajnokság második fordulóját, de a rétköziekre várt pénteken az MTK vendégeként a harmadik kör nyitómérkőzése is.

Milos Kruscsics mezőnyben három helyen változtatott a Kecskemét elleni kezdőjén, a kapuban pedig Petkovics helyett a 20 esztendős Kovács Marcel kezdett, aki ezzel a találkozóval debütált az élvonalban.

A két gárda tizedik egymás elleni élvonalbeli találkozójukon a hazaiak indították útjára a labdát. Az első helyzetre alig tíz percet kellett várni, Bognár ugratta ki Katát, ő visszajátszotta Bognárhoz a labdát, aki 12 méterről célozhatott, lövése azonban a bal kapufa mellé szállt. A helyzet után megélénkült a játék, felváltva vezettek támadást a csapatok, a tizenhatosnál tovább azonban egyik gárda sem jutott. Nem sokkal később Antonov passza után Kata vállalkozott lövésre 18 méterről, de középre tartó erős labdája nem okozott gondot Kovács kapusnak. Míg a Kisvárda játékosai kétszer is leshelyzet után kerültek helyzetbe, addig a fővárosi kék-fehérek folyamatosan veszélyeztettek. Beszorult a Kisvárda, nyomott a hazai csapat, mégis a vendégek előtt adódott gólszerzési lehetőség. Antonov labdavesztése után indult a kontra, Szpaszics ívelését Mesanovic fejelte vissza a kapu elé Makowskihoz, a lengyel játékos16 méteres, bal lábas lövését Demjén hárította. Változott a játék képe, a Kisvárda a megszerzett labdákból gyorsan lendült át támadásba. Az újabb lehetőség ismét kimaradt, Cipetic a 16-os jobb oldali sarkának közeléből ívelte a labdát az ötös magasságába, Szpaszics jobb lábas kapáslövését azonban Demjén bravúros vetődéssel kiütötte. A következő helyzet az MTK előtt adódott, a félpályán Bognár elcsípte Körmendi átadását, majd szöktette Zsórit, aki betört a 16-oson belülre és 11 méterről kapura lőtt, de a középre tartó labdát Kovács könnyedén megfogta. Az első negyvenöt percben nem született gól.

A szünetben mindkét szakvezető egyet változtatott, a hazaiknál Várkonyit Kovács Mátyás váltotta, míg a vendégeknél Körmendi helyett Ötvös állt be. Jobban kezdte a második félidőt az MTK, sorra dolgozták ki a helyzeteket, azonban sem Zsóri, sem Németh, sem Bognár nem tudott betalálni. Két cserével próbált változtatni a helyzeten a Kisvárda, Kovacic és Camaj állt be Navrátil és Makowski helyett. Azonban továbbra is az MTK irányított, a Kisvárda egy-egy labdaszerzés után kontrából iramodott meg, ezek azonban nem jelentettek veszélyt. A folytatásban alább hagyott a tempó és úgy tűnt a Kisvárda elégedettebb a gól nélküli döntetlennel, lassította játékot, az utolsó percekben mégis előttük adódott az utolsó helyzet, a három pont azonban Ilievszki lábában maradt, mert Demjén bravúrosan védett.



MTK Budapest–Kisvárda Master Good 0–0

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1979 néző, v.: Rúsz (Szécsényi, Aradi).

MTK: Demjén – Várkonyi (Kovács Mátyás, a szünetben), Kádár T., Bobál D. – Hej, Kata, Thiam, Bognár I. (Stieber Z., 69.), Antonov – Zsóri D. (Zuigéber, 69.), Németh K. (Molnár R., 83.). Vezetőedző: Horváth Dávid.

Kisvárda: Kovács Marcel – Cipetic, Jovicic, Széles – Navrátil (Kovacic, 59.), Lucas (Szőr L., 83.), Körmendi K. (Ötvös, a szünetben), Vida K. – Makowski (Camaj, 59.), Szpaszics (Ilievszki, 73.), Mesanovic. Vezetőedző: Milos Kruscsics.