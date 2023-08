Szombat

Tarpa–Mátészalka

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Jól indítottuk a szezont, ráadásul idegenben. Most hazai pályán megmutathatjuk, mire vagyunk képesek. Jó iramú mérkőzésre számítok, biztos vagyok benne, sokan kilátogatnak a mérkőzésre. Szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Ismét kemény, férfias küzdelem vár ránk, hiszen a nagyon jó erőkből álló Tarpához látogatunk. Edzőként még sosem nyertem Tarpán, remélem, ezt a sorozatot is megszakítjuk, és a mérkőzés után mi hagyhatjuk el a pályát jó szájízzel.

Nagyecsed–Mándok (Nyírcsaholyban)

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Vereséggel kezdtük a bajnokságot, így bőven van mit javítani az elkövetkezendő meccseken. Ha a támadójátékunk feljavul, otthon tudjuk tartani a három pontot, mondom ezt úgy, hogy maximálisan tiszteljük az ellenfelet, amely simán hozta az első fordulót.

Kocsis János, a Mándok edzője: – Látjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy a hazai csapatnak tapasztalt és komoly múlttal rendelkező játékosai vannak, de próbálunk a saját feladatunkra figyelni. A srácok a felkészülés alatt és a héten is úgy dolgoztak, hogy kellő önbizalommal mehetünk a mérkőzésre, bízhatunk magunkban. Mindenképpen három pontot szeretnénk szerezni.

Nagykálló–Kótaj

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Mostanában nem sok sikerélményünk volt a Kótaj ellen. Szeretnénk megszakítani a rossz sorozatot, és otthon tartani a három pontot.

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – A múlt heti fiaskó után ezen a hétvégén koncentráltabbak leszünk. Az előző idényben kétszer legyőztük ellenfelünket, ezúttal is a három pontért utaztunk Nagykállóba.

Kemecse–Ibrány

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Szeretnénk hazai pályán is eredményesen kezdeni az idényt. Ehhez elengedhetetlen, hogy a csapatjátékunk minőségibb legyen az előző mérkőzéshez képest.

Kató István, az Ibrány edzője: – Rosszul rajtoltunk, minél hamarabb szeretnénk javítani. Vannak sérült és eltiltott játékosaink, de nincs kifogás! Annyit ígérhetek, hogy mindent megteszünk, meglátjuk, ez mire lesz elég.

Kállósemjén–Csenger

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nagyon készülünk az első hazai mérkőzésünkre. Komolyan vesszük mindegyik ellenfelünket, hiszen a céljaink nem változtak. Mindenképpen otthon akarjuk tartani a három pontot. Várjuk a szurkolóinkat, akik remélhetőleg szép számban megtisztelnek minket, mi pedig szeretnénk szép és eredményes játékkal kiszolgálni őket.

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Jó csapat a Semjén, ezt már a felkészülési időszakban is láthattunk, amikor egymás elleni meccset játszottunk. A szombati mérkőzésnek nem mi vagyunk az esélyesei, ugyanis más-más célok lebegnek a csapatok előtt. Viszont a labdarúgás nem kiszámítható, a labda gömbölyű, pattog is, egy meccsen akármi megtörténhet, még a csoda is...

Újfehértó–Nyírmeggyes

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Eddig a gyönyörű új stadionunkban nem sikerült győztesen elhagyni a pályát, így harmadik nekifutásra már bízom benne, hogy megtörik a sorozat. Biztos vagyok benne, hogy a csapat is ezen lesz, és motiváltan, sikerre éhesen lép pályára. Ismét számítunk szurkolóinkra, és igyekszünk is őket kiszolgálni, de arra senki ne számítson, hogy ez egy egyszerű mérkőzés lesz!

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Sajnos a nyitóforduló nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, ám ezért csak magunkat okolhatjuk. Hétvégén az egyik bajnokesélyeshez látogatunk, de a csapatom nem feltartott kezekkel lép majd pályára. Mindent megteszünk, hogy megnehezítsük a jó erőkből álló Újfehértó dolgát.

Nyírbéltek–Vásárosnamény

Mirgai László, a Nyírbéltek edzője: – Nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen a Vásárosnamény nagyon jó csapat, gyors játékosokkal rendelkezik, ezért a kontrái mindig nagyon veszélyesek, amire figyelnünk kell. Múlt héten a Nyírmeggyes elleni első 25-30 perc gyengén sikerült, ebből le kell vonni a tanulságokat, viszont a második félidőben nagyszerűen teljesítettünk, ebből kellene kiindulni a hazai mérkőzésünkön. Mindent meg kell tennünk, hogy otthon eredményesek legyünk.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Sajnos nem nézünk ki jól, többen is kidőltek a múlt heti csapatból, ettől függetlenül három pontért utazunk Nyírbéltekre.

Nyíregyháza II.–Nyírbátor

Lengyel Roland, a Nyíregyháza II. edzője: – Próbáltuk kijavítani a héten a hibákat. Legutóbb nagy százalékban birtokoltuk a labdát, ezen a mérkőzésen is azt szeretnénk, hogy minél többet legyen nálunk a labda, emellett több helyzetet kell kidolgozni a győzelemhez. Bízunk a jó játékban és a jó eredményben.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Az első hazai mérkőzésünket elrontottuk, így most idegenben kell domborítani. A játékot nem tudom elmarasztalni, de most már eredményre is lesz szükségünk. Nem más a célunk, mint a három pont megszerzése.