A fiúknál a kosárlabda utánpótlás Európa-bajnokságok jellemzően nem a magyar válogatottról szólnak. A mieink általában a második vonalnak megfelelő B-divízióban küzdhetnek és ott is ritkán kerülnek be a legjobb nyolc közé. Örömmel tölti az embert, ha mégis hall sikerről, pláne úgy, hogy annak nyíregyházi résztvevő is tevékeny részese.

A Nyíregyházi Kosárlabda Klub edzője, Ferenczi Tamás az U14-es válogatott szakvezetőjeként irányította nemzeti csapatunkat a Slovenia Ball elnevezésű nemzetközi tornán. Ebben a korosztályban még nem rendeznek Európa-bajnokságot, ám a csapatok ehhez hasonló viadalokon mégis összemérhetik tudásukat. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség megbízásából a szlovén szövetség szervezte az „elő” Európa-bajnokságnak is beillő Slovenia Ballt. A 17. alkalommal megrendezett tornán idén tíz ország legjobbjai vettek részt, a csapatokat két csoportba sorsolták, azokon belül körmérkőzéses rendszerben játszottak egymással, majd keresztjátékkal és helyosztókkal zárult az esemény.

Mielőtt jobban belemennénk, milyen eredményt értek el a mieink, érdemes megismerni, hogyan is állt össze a csaptunk.

– Szeptember óta hat összetartásunk volt, az országban közel hetven játékost néztünk meg, a torna előtti utolsó edzőtábor során aztán tizenhat játékosból választottuk ki a tizenkét fős utazó keretet – merült el a részletekben Ferenczi Tamás. – A programunk fő célja, hogy olyan gyerekeket szűrjünk ki, akik hosszú távon is bekerülhetnek az utánpótlás-válogatottakba, esetleg a felnőtt nemzeti csapatig juthatnak. Most néhány olyan játékos is bekerült, akik biológiai érésben előrébb járnak, mint az itthon maradók, de a válogatott kerete mindig nyitott, ide bármikor be lehet kerülni és ki is lehet esni. A program elején attól féltem, hogy nagyon kevés idő lesz a tanulásra, éppen ezért már a negyedik összetartástól kezdve – amikor körvonalazódott, kik alkothatják a keretet – elkezdtük felépíteni a taktikai repertoárt. Az utolsó egy héten már csak finomítani kellett az alapokat. Lett volna még min dolgozni, azt már például nem tudtuk gyakorolni, hogy szoros végjátékokban milyen játékot, hogyan játsszunk. Nagy szerencsénk, hogy a végső keretben nagyon jó gondolkodású, intelligens srácok voltak, akik számunkra is meglepő módon rövid idő alatt sajátították el a taktikát támadásban és védekezésben.

A magyar válogatott olyan együttesekkel találkozott, melyeknek felnőtt csapata előttünk jár, ebben a korosztályban viszont nem hogy helyt álltak a mieink, hanem több mérkőzést is megnyertek és a vesztes meccsek is hajszálon múltak. Csapatunk néggyel kapott ki Montenegrótól és eggyel Lengyelországtól – ezek a gárdák döntőztek később –, 28 ponttal legyőzte Bosznia-Hercegovinát, 23-mal Szlovénia egyik csapatát, 14 ponttal bizonyult jobbnak Ukrajna fiainál, majd az ötödik helyért rendezett összecsapáson hárommal felülmúlta Horvátországot.

– Felnőtt szinten valóbban előttünk vannak ezek az országok, utánpótlásban öt-hat válogatott állandó résztvevője az A-csoportos Eb-nek, egy-kettő liftezik a két divízió között. Nagy öröm, hogy ezekkel a csaptokkal szoros meccseket játszottunk és nyerni is tudtunk. Fontos, hogy a játékosok a következő két évben milyen jellegű munkát végeznek el a klubokban, hiszen a válogatott teljesítményét kilencven százalékban a klubmunka adja és csak tíz százalékban múlik azon, hogy a válogatott edzőtáborokban milyen munka folyik. Nagy hangsúlyt kell fektetni a fizikai képességfejlesztésre. Most még felvesszük a harcot ezekkel a válogatottakkal, de kinyílhat az olló, mert már látszik, hogy szenzációs alkatú srácok vannak az ellenfeleknél – árulta el a mester.

Az edző hozzátette, hogy a válogatott szakmai stábja a játékosoknak szemtől szemben kiemeli a pozitívumokat és őszintén beszél velük a hiányosságokról is. A fiúk ezúttal is megkapták azt a „csomagot”, amin dolgozniuk kell a következő időszakban. Emellett a stáb jó kapcsolatot ápol a klubedzőkkel is. Ferenczi elmondása szerint kölcsönös az érdeklődés a játékosok fejlesztése kapcsán, a trénerek az elmondottak alapján is igyekeznek fejleszteni a játékosaikat.

Mindent egybevetve a korosztály jó úton jár, a fejlődésben pedig nagy lökést adhat az idén nyáron szerzett élmény.

– Egy-egy ilyen siker visszaadja az ember hitét – ismerte el a Ferenczi Tamás. – Jólesett, hogy magyar edzőkollégáktól kaptunk gratulációt, sőt, volt olyan, aki külön kiemelte, hogy a győzelmek mellett a játékstílusunk tetszett neki. A legnagyobb elismerés az volt, amikor a győztes lengyel csapat edzője odajött hozzánk és névjegykártyát cseréltünk, mert szeretnének velünk edzőmeccset játszani. Véleménye szerint csapatként a magyar válogatott játszotta a legjobb kosárlabdát, ami büszkeséggel tölt el bennünket.