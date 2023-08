Hétvégén már a harmadik fordulót rendezik a vármegyei első, illetve harmadosztályban, a másodosztályban viszont először futnak ki a gyepre a csapatok. Az aktuális szezonban három csoportban, negyvenkét csapat küzd meg a végső helyezésekért.

Mint az ismert, a Pannónia Zrt. csoport küzdelmeit tizenkét gárda fejezte be május végén, ugyanis menet közben kizárták az Ófehértót és a Kéket. Az aktuális kiírásban nem találjuk már a bajnok Nagykállót, amely a vármegyei első osztályban folytatja a küzdelmeket, az onnan kiesett Balkány viszont tagja a mezőnynek. Osztályt nem csupán csoportot váltott az Encsencs, amely az előző kiírásban a Gémtech csoportban vitézkedett. Ide kapott besorolást a vármegyei harmadosztály Nyírség csoportjának bajnoka a Hekules FC Nagykálló, valamint a Filo SE, amely az osztály Szabolcs csoportjának a harmadik helyén végzett. A csoporthoz kapcsolódó hír még, hogy tovább tart az együttműködés az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága és a Pannónia Generálépítő Zrt. között. A 14 éve működő nyíregyházi központú cég, már hetedik éve támogatja névszponzorként a megyei labdarúgást.

A 2. számú csoportot (akkori nevén Nyírerdő), tizenhárman fejezték be, menet közben kizárták a Tiszakanyárt. A Nyírkarász júniusban jelentette be, hogy nem indít felnőtt csapatot, utánpótlását továbbra is versenyezteti, így az ifjúsági csapat mellett a Bozsik-programban is részt vesznek. Ami az aktuális idényt illeti, a bajnok Újdombrád nem vállalta az osztályváltást, új a csoportban a harmadosztály Rétköz csoport második helyén végzett Jéke, valamint a Nyírség csoportban ezüstérmet szerző Nyíribrony.

Az előző szezonban tizenhárman küzdöttek a 3. számú csoportban (volt Gémtech csoport), ezúttal már tizennégy csapat alkotja a mezőnyt. A bajnok Csengersima nem vállalta az osztályváltást, az Encsencs átkerült a vármegyei II. osztály 1. csoportjába. A Kisar a vármegyei harmadosztály Szamos csoport bajnokaként került fel, ugyancsak csak tagja a tizennégyeknek a Tiszaszalka, amely a Rétköz csoport bajnokaként szerzett jogot az osztályváltásra.

A nyári szünetben hatalmas volt a játékosmozgás, emellett jó pár edzőváltás is történt az osztályban. A Pannónia Zrt. csoportban Mirgai László helyett Czine Máté vezényli majd a Balkányt, Leveleken Nagy Lajos ült le a kispadra, Nyírlugoson Kavalecz Bélától Sinka Márk játékos-edző vette át a szakmai munka irányítását, Rakamazon pedig Venczel Imre váltotta Madalina Györgyöt.

Ami a második számú csoportot illeti, Gombkötő Sándor visszatért Záhonyba, Fényeslitkén Tóth János, míg Pátrohán Borza László lett az edző.

Végül, de nem utolsó sorban a harmadik számú csoportban öt helyen szavaztak bizalmat új edzőnek (Nagydobos: Kósa József, Kocsord: Tóth Zoltán, Fehérgyarmat: Varga Gyula, Szatmárcseke: Hadadi Ferenc).

A területi másodosztályban a tervek szerint november 19-én zárul az őszi szezon, míg a tavaszi szezon a 2024. március 16-17-i hétvégén rajtol, az utolsó fordulót pedig a május 8-9-ei hétvégén rendezik.