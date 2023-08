Felix Orn-Kristoff minden egyes szakaszát megnyerte a vármegyénkben zajló Nations’ Cup Hungary ifjúsági kerékpáros világkupának, ezzel elhódítva az összetett győztesének járó sárga, valamint a legjobb fiatalnak kiosztott kék trikót, miközben csapattársa Mikal Uglehus a végelszámolás második helyén zárva érdemelte ki a pontverseny zöld mezét. Jesper Stiansen hatodik, Halvor Utengen pedig tizennegyedik lett, így nem meglepő, hogy a csapatverseny díjkiosztóján is a norvég válogatottat szólították a dobogóra.

Magyar szakvezető és szerelő

Azt a norvég csapatot, amelynek vezetője a világkupán a lassan már bő egy évtizede Norvégiában élő, egykori kiváló kerékpáros, korábbi Tour de Hongrie-győztes Lengyel Tamás volt, míg szerelőként a 2005-ös magyar országúti bajnok, Garamszegi „Ottó” László foglalt helyet a kísérőautóban. Jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy miként kerül egy magyar szakember a norvég junior válogatott élére?

– Eredetileg a vestlandeti régió kerékpáros szakmai vezetőjeként dolgozom – mondta el lapunk megkeresésére Lengyel Tamás. – Minden régió kap a szövetségtől olyan versenyeket, amire nem tud a válogatott elutazni, így érkezik egy megkeresés, hogy mit tudunk ezekből bevállalni. A szövetségi kapitánnyal közösen kiválogatjuk az adott viadalra a versenyzőket, elsődlegesen persze a saját régiónkból. Szerencsére vannak jó versenyzőink, hét-nyolc olyan bringásunk is akad, aki már nemzetközileg is letette a névjegyét. Mint ismert, Felix Orn-Kristoff harmadik lett az idei glaswow-i világbajnokság mezőnyversenyében, míg Mikal Uglehus tizenharmadik az időfutamban és tizenkilencedik országúton, amely szintén remek eredmény. Az ilyen megmérettetések, mint a Nations’ Cup Hungary tökéletesek arra, hogy megnézzük, hogy egy a Norvég Kupánál erősebb közegben miként tudnak dolgozni ezek a fiatalok.

Az ország kerékpársportja egy felfelé ívelő pályán mozog, hiszen a norvég ProTeam, az Uno-X Pro Cycling Team idén debütált a Tour de France-on és lassan nincs olyan WorldTeam (a sportág legmagasabban besorolt klubjai), melynek keretében ne lenne norvég kerekes.

– A merítési lehetőség azért jelentősebb Norvégiában, mint Magyarországon – folytatta a versenyzőként a Team Sparebanken Vest és a Team Trek Adecco színeiben is megforduló szakember. – Ellenben lesz Norvégiában is egy lyukas generáció, bár most mintha újra egyre több kerekes bontogatná a szárnyait, mind a gyerekeknél, mind pedig az amatőrök között. A norvég kerékpársport titka elsődlegesen a szisztematikusan egymásra épülő években, valamint a norvég középiskolai rendszer felépítésében keresendő. Ez utóbbi megteremti a gyerekek számára azt a lehetőséget, hogy a sport és a sportpályafutás kerüljön előtérbe. Persze nem minden iskolában működik ez így, de vannak olyan oktatási intézmények, ahol reggel nyolctól délután egyig az edzésé a főszerep és a tanítás csak ezt követően kezdődik. Azt gondolom, hogy 95%-ban ez az alapja a sikerességnek, hiszen ki az, aki nyolc órányi iskolapadban ücsörgés után még teljes intenzitással tud és akar elmenni edzeni.

Minimális cél volt a dobogó

A norvég fiatalok komoly tervekkel érkeztek vármegyénkbe és csúnya szóval élve, végül ki is maxolták a lehetőségeiket.

– Abszolút győzelmi reményekkel érkeztünk Nyíregyházára – zárta a beszélgetést Tamás. – A minimális célkitűzés az volt, hogy érjünk oda az összetett első három helyének valamelyikére, bár ez nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy két sík szakasz és egy egyéni időfutam várt ránk. Ellenben elég erősek voltunk ahhoz, hogy kontrolláljuk a szökéseket, vagy éppenséggel ott legyünk azokban. Tudtuk, hogy az időfutamban is jók lehetünk és ezt bizonyítottuk is, hiszen az első négybe oda is ért a három kiemelt emberünk. A srácoknak is nagyon tetszett a verseny, ami abból a szempontból érthető, hogy nagyon jól mentünk.