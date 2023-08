Két ellentétes eredményű mérkőzés után, ám összességében ugyanúgy álló csapatok csaptak össze egymással a futsal NB I. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadóján.

A mérkőzésre nagyobb önbizalommal érkező nyírbátoriak kezdtek jobban, az első percben Orosz Dániel lőtt mellé, később Petró Martinnak védeni valója is volt. Noha az előző évben még nem az volt a jellemző ezekre ez összecsapásokra, hétfő este már igazi rangadó hangulat uralkodott a pályán, a játékosok mindent beleadtak, ami sokszor elkésett belépőket eredményezett.

Szerencsére azért játékot is láthattunk. Petró előbb ziccert hárított, másodpercekkel később pedig Maneca fantasztikus gólt szerzett sarokkal (1–0). Itt is, ott is adódtak újabb lehetőségek, valamikor nyírbátori mezőnyjátékos fejelte el a labdát a vendég gólvonalról, máskor a már többször említett nyíregyházi kapus mutatott be bravúrokat. Dobi Attilának is volt dolga bőven, a 11. percben azonban hiába védett, szinte azonnal jött az újabb hazai gól, miután Maneca remek előkészítését Öreglaki Norbert rúgta a kapuba (2–0).

Ez a találat sem változtatott a játék képén, mindkét együttes közel járt az újabb gólhoz. A 15. percben egy közeli szabadrúgás előtt időt kért a Nyíregyháza, a figura tökéletes volt, Kovács Róbert a bal felsőbe bombázott (3–0). A 18. percben Dávid Róbert nagy szólója után Öreglakit játszotta meg, aki közelről a kapufát találta el. Ahogy korábban a hazai gárda büntette meg egy elpuskázott akciót, ezúttal a Nyírbátor válaszolt, épp a korábbi nyíregyházi, Varga Dániel volt eredményes egy okos megmozdulással (3–1).

A nyíregyházi szurkolóknak volt okuk a bosszankodásra a második félidőben, mert a játékrész első tíz percében Kovács Erik és Robi nagy összjátéka után előbbi hagyott ki helyzetet, Maneca lövés helyett pontatlanul passzolt, Gregory kísérletét Dobi védte, Dávid Richárd pedig a kapufára bombázott.

Az utolsó tíz perchez érve egyre többet kockáztatott a Nyírbátor, mégis kicsit a semmiből jött Szentes-Bíró Tamás klasszis megmozdulással elért gólja (3–2). Ettől bizonytalanná vált a Stúdió, nehezen tartotta a labdát és benne volt a hiba lehetősége. A Bátor vért ivott, egyre nagyobb nyomás alá helyezte ellenfelét, amit ki is használt, Szabó Steven passzából Csoma Alpár kiegyenlített (3–3).

A hajrában már egyik gárda sem akart túl sokat kockáztatni, az utolsó percben így is adódott egy-egy ziccer, de maradt a döntetlen.

NB I., 3. forduló

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–Nyírbátori SC 3–3 (3–1)

Continental Aréna, v.: Muhari, Tamási (Apkó).

Nyíregyháza: Petró – Kovács R., Kovács E., Lakatos, Kovács Á. Csere: Gagyi, Öreglaki, Krajnyák, Kovács G., Urr, Gregory, Dávid, Maneca. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Nyírbátor: Dobi – Szabó, Szentes-Bíró, Varga, Orosz. Csere: Vincze, Opre, Bartha, Sánta, Hadházi, Csorvási, Mizsei, Szucsányi, Csoma. Vezetőedző: Elek Gergő.

Gól: Maneca (5.), Öreglaki (11.), Kovács R. (15.), illetve Varga (19.), Szentes-Bíró (33.), Csoma (37.).