Két veretlen csapat találkozott Balmazújvárosban, de az NB II-es tabella már a negyedik fordulóban megmutatta, mennyire más jelent, hogy győzelmeket szerez egy csapat, vagy „csupán” nem kap ki. Míg az ETO FC Győr a mezőny egyedüli hibátlan együtteseként a táblázat éléről várta a hétvégét, addig a Nyíregyháza Spartacus ugyancsak veretlenül, de csak hat ponttal a nyolcadik pozíciót foglalta el.

A hazaiak mindenesetre nem rettentek meg a vendégek tökéletes mérlegétől, ugyanazzal az agresszív letámadáson alapuló futballal kezdtek, ami jellemző rájuk ebben az idényben. A bátor felfogásnak alig több mint egy perccel a kezdés után meglett az eredménye, Novák Csanád szemfülessége (és Pap Eduard-Adrian hibája) előnyhöz juttatta a Szparit. Érezték a piros-kékek, hogy van esélyük a második ütést is bevinni, ám huszonöt-harminc perc elteltével pontatlanná váltak, az ETO ezt kihasználva átvette az irányítást. A félidő utolsó tizenöt percében nyomasztó labdabirtoklási fölényben játszottak a vendégek, ám nagy helyzetet nem alakítottak ki, így a szünetig megmaradt a Nyíregyháza előnye.

A második félidőben is inkább a Győr kezdeményezett, de a Spartacus kontrái is veszélyesek voltak. Ahogy az a hatvanadik perc környékén már megjegyezhető volt, mindkét csapat játékában benne volt a gól és ki is nyílt a „gólcsap”. Előbb csak a lécig jutottak a vendégek, picivel később be is találtak, majd azonnal jött a válasz, amivel újra vezettek a piros-kékek, sőt, a 75. percben már 3–1 volt az előnyük.

Szépített az ETO és mindent meg is tett az újabb egyenlítésért, a hajrában nagy nyomás alá helyezte ellenfelét. A nyíregyháziaknál a hétperces hosszabbításra Novák maradt az egyetlen támadószellemű játékos, ki is védekezték a hajrát, így megőrizték veretlen mérlegüket, míg a Győr nem csupán pontot veszített, hanem első verségét is elkönyvelhette (3–2).

Labdarúgás: NB II., 5. forduló

Nyíregyháza Spartacus–ETO FC Győr 3–2 (1–0)

Balmazújváros, 400 néző. Vezeti: Farkas Ádám (Bornemissza Norbert, Horváth Róbert).

NYÍREGYHÁZA: Fejér – Farkas B. (Kesztyűs, 77.), Rjaskó, Gengeliczki, Nagy B. – Toma, Kesztyűs – Herjeczki (Alaxai, 58.), Nagy D. (Vass P., 90.), Gresó (Sigér Á., a szünetben) – Novák Cs. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

GYŐR: Pap E. – Vera, Szépe, Keresztes K., Csontos D. (Kovács M., 53.) – Bumba (Riquelme, 53.), Anton, Vingler (Morinigo, 53.) – Lacza (Diarra, 70.), Kröhn (Huszár, a szünetben), Skvarkva. Vezetőedző: Antonio Munoz.

Gól: Novák Cs. (2.), Alaxai (69.), Farkas B. (75.), illetve Riquelme (67.), Skvarka (79.).