– Gyerekkorom óta arról álmodoztam, hogy külföldön játsszak, ezért nagyon boldog voltam, hogy megkeresett a Kisvárda. Tudom, hogy egy fiatal csapatba kerülök, tele vagyok energiával és tanulási vággyal, biztos vagyok benne, hogy gond nélkül be tudok majd illeszkedni a csapatba – fogalmazott június elején Novak Erin, miután szerződtette a Kisvárda Master Good SE. A szlovén válogatott átlövő július 10-én érkezett meg új állomáshelyére, azóta eltelt egy hónap, az eddigi tapasztalatairól kérdeztük a játékost.

– Ez az első külföldi csapatom, bevallom, az elején kicsit féltem. Nem könnyű ilyen messzire menni otthonról, ismeretlen környezetbe, ismeretlen emberek közé, olyan országba, ahol nem beszélik a nyelvedet és például más a pénzneme is. De gyorsan megszoktam Kisvárdát, berendezkedtem és igazán otthon érzem magam.

Mint mondta, sikerült beilleszkednie új környezetébe és a csapattársai is kedvesen fogadták, nem érezte magát kívülállónak egy pillanatig sem.

– A csapattársaim csodálatosak, mindenben segítenek. Szóval nagy köszönet nekik, mert valószínűleg ők az okai annak, hogy ilyen jól érzem magam itt. Szeretettel fogadtak, és minden nap gondoskodnak arról, hogy jól érezzem magam és elfogadjanak az új csapatban.

Ugyancsak elismerően nyilatkozott a körülményekről, amelyek a csapatot körülveszik.

– Az edzés és a sportágat körülvevő közeg itt egészen más, mint a szlovén. Sokkal fejlettebbnek mondanám. A felkészülés július közepén kezdődik, míg nálunk augusztus elején. Sokkal több edzés van itt, jobbak a feltételek és jobb a szervezés is. Összességében minden sokkal magasabb szinten van Szlovéniában – fogalmazott a 21 éves játékos.

– Az egyetlen kihívás számomra a nyelv, mivel Kisvárdán nagyon kevesen értenek és beszélnek angolul. Az a legszokatlanabb, hogy bárhová megyek – boltba, postára, kávézni – kevesen értenek meg. Mindenhol vannak kommunikációs problémáim, mert itt tényleg kevesen beszélnek angolul. Boltba menni, hogy megvegyek néhány alapvető dolgot, igazi kihívás számomra – tette még hozzá.

Mint az ismert, a napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások miatt Szlovénia több körzetében kellett segítenie a katasztrófavédelemnek. A szlovén mentőalakulatokat mozgósították, több helyen veszélyesé vált épületekből kellett embereket kimenteni. Az ország történetének eddigi legsúlyosabb természeti katasztrófájaként jellemezte az elmúlt napok áradásait a szlovén miniszterelnök.

– Figyelemmel kísérem a híreket, láttam a helyzetet a szlovéniai árvízzel kapcsolatban, és egyszerűen elakad a szavam. Nem hiszem el, hogy az emberek hirtelen elveszíthetik mindazt, amiért egész életükben megdolgoztak és megtakarítottak, fáj, ha erre gondolok. Pozitív és támogató gondolatokat küldünk Szlovéniának, mindazoknak, akiket az árvíz sújtott. Szerencsére a családom biztonságban van és jelentősebb kár nélkül átvészelték a helyzetet.