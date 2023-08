A Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata immár Józsa Krisztiánnal a kispadján július 12-én kezdte meg felkészülését a bajnoki szezonra. A mögöttük hagyott hat hét munkájáról és a bajnoki várakozásairól beszélgettük a Fehérvárról érkezett trénerrel.

A felkészülést nem teljes kerettel kezdte a csapat, hiányoztak a junior Európa-bajnokságon részt vevő játékosok (Kovalcsik Bianka, Makó Zoé, Gém Léna, Szabó Lili), valamint Juhász Gréta a válogatott összetartáson vett részt, így később kapcsolódott be a munkába. Hogyan sikerült ennek ellenére összehangolni a közös munkát, a később jövőket szintre hozni?

– Az egész felkészülés alatt kifogástalan volt a csapat hozzáállása, példásan dolgoztak a lányok, pozitív hangulatban telt az egész felkészülés. Nagyon jó egységű, jó szellemű társaság van kialakulóban, amelyben megfelelő az aránya az idősebb, illetve a fiatal játékosoknak. Vannak azonban olyan posztok, amelyben nagyon fiatalok vagyunk, annak ellenére, hogy van már némi NB I.-es rutin, időre van szükség, hogy stabil teljesítményt nyújtsunk. A bajnokság folyamán is az lesz a kérdés, hogy a jó periódusainkat mennyire tudjuk kitolni a számunkra kulcsfontosságú mérkőzéseken, mennyire tudunk kevés hibával játszani. A felkészülés alatt is látszott, hogy nagyon hullámzó a teljesítményünk. Ha egyben tudjuk tartani a csapatot és türelmesen dolgozunk, akkor nagy dolgokra lehetünk képesek.

Az újonnan érkezők könnyen felvették a ritmust, mert amellett, hogy más-más csapatból jöttek, a java részüknek a felnőtt mezőny is új, a légiósok pedig másik kézilabda kultúrából érkeztek?

– A két külföldi játékosnak (Novak Erin és Mihara Ajano – a szerk.) időre van szüksége, hogy megszokja egyáltalán az új környezetet, ez főleg igaz Ajanóra, aki más kontinensről érkezett. Emellett a mi rendszerünk is új nekik, amely fokozatosan válik a sajátjukká. A fiataloknál azt kell látni, hogy hiába játszottak NB I.-es csapatokban, nem ők voltak a kezdőjátékosok a saját posztjukon, játszottak, de nem ők voltak a meghatározók. A Debrecenből érkezett Makó Zoé és Torda Vanessa pedig NB I./B-ben, illetve junior bajnokságban pallérozódott. Mindannyiuknak nagyobb szerepet szánunk és véleményem szerint meg is tudják majd oldani a feladatot, de önmagukkal szemben is türelmesnek kell lenniük. Akik pedig már az előző szezonban is csapatnál voltak, azoknak elő kell lépniük, meghatározóvá kell válniuk és a számunkra kulcsfontosságú mérkőzéseken a hátukra kell venniük a csapatot.

A felkészülést a védekezés összerakásával kezdték, hogyan sikerült annak tükrében, hogy a Kisvárda évek óta az egyik legkevesebb gólt kapja a bajnokságban?

– A játék ezen elemével lehetünk a legelégedettebbek, ez a felkészülési mérkőzéseken is látszott. Ennek a csapatnak eddigi is ez volt az erőssége és jövőben is ez lesz a fő erénye. Hogy ez így legyen, a kapusoktól stabil teljesítmény szükséges, mert hiába agresszív és feszes a védekezés, ha nincs hátulról stabilan megtámasztva.

És mi a helyzet a támadójátékkal?

– Támadójátékunkon látszik, hogy új a rendszer, én is kicsit más akarok játszatni, mint az eddigiek. Ebben ezért a felkészülés alatt bőven csúszott hiba.

Irányító posztról távozott a csapattól két rutinos játékos, az ő pótlásuk hogyan sikerült?

– Ez bizony kulcspozíció, amelyre kivétel nélkül csak újonnan érkező játékost tudok állítani, ez meg is látszott a felkészülési mérkőzéseken, a páros kapcsolatokon bőven van mit javítanunk. Ehhez még idő kell, hiszen Ajano Japánból érkezett, a másik két lány pedig még nagyon fiatal, de bízunk bennük, megkapják a lehetőséget. A rutin egyelőre hiányzik, de azt gondolom, hogy idővel tudunk minőségben előre lépni. Mindhármójukban megvan a potenciál, a kvalitás, hogy egy jó csapatban megmutathassa mire képes.

A csapatból kilencen távoztak és nyolcan érkeztek. Ennek ellenére mégis kijelenthető, hogy a csapat magja egyben maradt, hiszen az előző szezon hat legeredményesebb góllövője közül ötre számíthat a szakvezetés, valamint az öt legtöbb percet pályán töltő játékos közül négyen is maradtak. Jó alapot adott-e ez a munkához?

– Bouti Fruzsinát kivéve akik távoztak, azok légiósok voltak és vagy befejezték pályafutásukat, vagy külföldön folytatják. A vezetőséggel közösen úgy döntöttünk, hogy helyettük fiatal magyar játékosokat igazolunk. Ezt nem is bántuk meg, hiszen az érkezők remek mentalitással rendelkeznek, hajlandóak az alázatos munkára, nyitottak az újra, akarnak azért tenni, hogy előre lépjenek. Az viszont valóban nagy segítség volt és nem csak újonnan érkezőknek, hanem nekem is, hogy egy erős maghoz kell úgymond hozzádolgozni az újakat.

A felkészülés időszaka alatt hét edzőmérkőzést játszottak. Az első ötön rengeteget cserélt, mindenkinek megadta a lehetőséget. Az utolsó kettőn viszont a pályára küldött kezdőcsapat egy-két cserével sokáig a pályán volt. Elmondható, hogy megvan a fejében az ideális összeállítás?

– Így van, ezen a hét mérkőzésen ez kialakult. Az első meccseken valóban sokat forgattuk a csapatot, mindenkit kipróbáltunk mindenhol, aztán fokozatosan kristályosodott ki, hogy kire hol és mennyit számíthatunk. Ez természetesen nincs kőbe vésve, mindenkinek meg kell harcolni a helyéért. Azt szeretném, hogy a lányok között alakuljon ki egy egészséges versenyszellem a csapatba kerülésért. Számtalan tényező átírhatja ezt, a legrosszabb, ha sérülés miatt kell változtatnom, de formajavulás, esetleg formahanyatlás is lehet módosító tényező. A bajnoki mérkőzés más, mint egy felkészülési találkozó, az már nem arról szó, hogy miként osztjuk el a játékperceket, hanem arról, hogy hogyan tudjuk megszerezni a két pontot.

Milyen stílust, milyen játékot várhatunk a csapattól a elkövetkező szezonban, mi jellemzi Józsa Krisztián csapatát?

– Ennek a csapatnak eddigi is a védekezés volt a fő erénye, ezért ezt tekintettem alapnak. Ebből pedig gyorsan kell átlendülnünk támadásba és megpróbálni minél több gólt szerezni rendezetlen védelem ellen. Ehhez nagy koncentráció szükséges, hogy viszonylag kevés hibával vigyük fel a labdákat, a gyorsaság nem mehet a pontosság rovására. Felállt fal ellen csak apróbb változtatásokat eszközöltem, hiszen a csapat magja azért megmaradt, akik tudnak egy magabiztos alapjátékot. Az eddigiekhez képest nagyobb hangsúlyt kap majd a szélsőjáték és a reményeim szerint a beállókat is gyakrabban foglalkoztatjuk majd.

Sikerült-e megvalósítania az elképzeléseit, látszani fog-e a sportágról alkotott filozófiája, a keze nyoma a csapat játékán?

– Azt gondolom, hogy igen, ebben maximálisan partnerek voltak a lányok, nyitottak voltak az elképzeléseimre. Egyetlen kérdés volt végig a felkészülés alatt, hogy ezt milyen hibaszázalékkal tudjuk megvalósítani. A felkészülési meccseken is tudtuk azt játszani, amit szeretnénk, helyzeteket alakítottunk ki, megvoltak a lehetőségeink. A technikai hibák számát viszont minél alacsonyabbra kell szorítanunk, valamint a helyzetkihasználásban kell még mindig előre lépnünk, hiszen a bajnokságban nagyon sok szoros meccs vár ránk, mert véleményem szerint sok csapat van azonos szinten. A védekezésünkben és a kapusteljesítményben bízunk, így ezeket a találkozókat az elöl elkövetett hibák száma és helyzetkihasználás minősége fogja eldönteni.

Mire lehet képes a csapat a bajnokságban?

– Mint ahogy az előbb is mondtam, sok hasonló képességű, erősségű csapat lesz az idei bajnokságban, akik között a pillanatnyi forma fogja eldönteni az adott mérkőzésen a pontok sorsát, valamint az, hogy ki tud fejben, mentálisan a másik fölé kerekedni. A mienk egy jó szellemű társaság, ahol a lányok tudnak egymásért küzdeni és ha valakinek nem megy, a másik a helyébe lép és rátesz még egy lapáttal. Stabil középcsapatnak gondolnám magunkat, akiknek nem lesznek kiesési gondjai, azt szeretném, hogy ne kelljen hátrafelé nézegetnünk. Az a nagy kérdés, hogy azok a fiatalok, akiket építgetünk, fejlesztgetünk mikorra fognak beérni, ha ez hamarabb következik be, akkor előre is nézegethetünk.