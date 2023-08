Az élvonalból kiesett Budapest Honvéd és a nyáron alaposan megerősített, négy ponttal kezdő Nyíregyháza Spartacus összecsapását nyugodtan nevezhetjük a labdarúgó NB II. harmadik fordulója rangadójának. A Balmazújvárosba kilátogató szurkolóknak nem is kellett csalódniuk, szép időben, remek futballhangulatban és a csapatok lüktető játékával kezdődött az összecsapás.

Tímár Krisztián az első két mérkőzésen ugyanazzal a csapattal számolt, ezúttal Géresi Krisztián helyett Gresó Mátyás került be az első tizenegybe. Érdekesség, hogy a Honvéd kezdőjében hét játékos 21 éves vagy annál is fiatalabb, ketten a húszat sem töltötték még be.

Míg az első percekben mindkét tizenhatosig többször eljutott a labda, negyedóra elteltével a Szpari egyre inkább átvette az irányítást. A hazaiak agresszívan letámadtak, igyekeztek mélyen az ellenfél térfelén labdát szerezni, Novák Csanád például kétszer is beleért Dúzs Gellért kirúgásába. A Honvéd kapusa persze jó megmozdulásokkal is észrevétette magát, de erről még később!

Először a Spartacus járt igazán közel a gólszerzéshez, ám Nagy Dominik pontos beadása után Gresó Mátyás közelről elvétette a kaput. A 37. percben már a nyíregyházi szurkolók rezzenhettek össze, amikor Holman Dávid elesett a tizenhatoson belül, ám tizenegyes helyett sárga lapot kapott a támadó műesésért.

A nagy tempó mellett többször összeakaszkodtak a játékosok, de nem voltak kifejezetten durvák, a félidő végén aztán Nováknak mégis vérző orral kellett elhagynia a pályát egy ütközést követően – a nyíregyházi csatár nem is tudta folytatni a játékot, van rá esély, hogy ugyanúgy eltört az orra, mint az előző szezonban.

A Szpari gólerős támadója nélkül is ráerősített a második negyvenöt percben. Géresi Krisztián, Gresó Mátyás és a nagyon aktív, kispesti nevelésű Herjeczki Kristóf is bőszen kísérletezett, ám Dúzs mindent védett. A piros-kékek tíz perc alatt akár el is dönthették volna a meccset, ehelyett még mindig nulla nullát mutatott az eredményjelző.

Amikor a Honvéd labdát szerzett, igyekezett is megtartani azt, ezzel megnyugtatni magát. A játék képében Bocskay Bertalan bombája hozhatott volna fordulatot, de ekkor a hazai kapus, Fejér Béla védett. A hajrához közeledve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ezen a mérkőzésen nem születik gól, ami miatt a Nyíregyháza lehet csalódottabb, míg a fővárosiak idegenben szerzett ponttal javítottak a második fordulós vereség után.

– Az ellenfél kapusa volt a mezőny legjobbja – kezdte értékelését Tímár Krisztián. – Büszke vagyok a csapatomra, mert jól játszottunk, a mi akaratunk érvényesült, visszaköszönt, amit az edzésen gyakoroltunk. Sajnos a rengeteg helyzetből egyet sem használtunk ki, amin még dolgoznunk kell, viszont annak örülök, hogy hátul stabilak voltunk, csupán egy átlövése volt a Honvédnak. Az ellenfelünknek nagy tradíciója van, amit tisztelünk is a pályán kívül, de a pályán be akartuk bizonyítani, hogy a Szpari is nagy csapat. Megmutattuk, hogy előrébb tartunk valamivel, ám ez sajnos gólokban nem mutatkozott meg. Büszke vagyok a játékunkra, ha a helyzetkihasználásban fejlődünk, akkor szép jövő előtt állunk.

A Spartacusnak nincs sok ideje a pihenésre, szerdán már a Szombathely ellen játszik Ajkán.

Labdarúgás: NB II., 3. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Bp. Honvéd 0–0

Balmazújváros, v.: Nagy (Márkus, Punyi).

Nyíregyháza: Fejér – Farkas B., Rjasko, Baki, Nagy B. (Tamás, 77.) – Toma, Kesztyűs – Herjeczki (Cseh, 77.), Nagy D., Gresó – Novák Cs. (Géresi, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Honvéd: Dúzs – Kovács N. Szabó A., Lovric, Benczenleitner – Adorján – Kocsis D. (Kundrák, 78.), Eördögh (Bocskay, 56.), Holman, Keresztes (Átrok, 88.) – Kerezsi. Vezetőedző: Pinezits Máté.

További eredmények: BVSC-Zugló–Soroksár 1–2, Gyirmót–Budafok 1–1, Kozármisleny–Haladás 2–0, Csákvár–ETO FC Győr 1–2, Ajka–Szeged 0–0, Vasas–Mosonmagyaróvár 5–1, Kazincbarcika–Pécs 0–0, Siófok–Tiszakécske 1–1.

Tabella

1. ETO FC Győr 3 3 – – 9–3 9

2. Budafok 3 2 1 – 4–1 7

3. Szeged 3 2 1 – 5–3 7

4. Soroksár 3 2 1 – 4–2 7

5. Pécs 3 2 1 – 2–0 7

6. Kozármisleny 3 2 – 1 5–3 6

7. Nyíregyháza 3 1 2 – 3–1 5

8. Tiszakécske 3 1 2 – 4–3 5

9. Kazincbarcika 3 1 1 1 3–1 4

10. Honvéd 3 1 1 1 3–3 4

11. Vasas 3 1 – 2 8–6 3

12. Csákvár 3 1 – 2 6–6 3

13. BVSC-Zugló 3 1 – 2 2–6 3

14. Ajka 3 – 2 1 1–3 2

15. Gyirmót 3 – 1 2 3–5 1

16. Siófok 3 – 1 2 1–4 1

17. Haladás 3 – – 3 2–7 0

18. Mosonmagyaróvár 3 – – 3 1–9 0