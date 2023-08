A drift szerelmesei már dörzsölgethetik a tenyerüket, hiszen közeleg a Matador Trackwood. A máriapócsi RabóicsiRingen augusztus 24-én és 25-én óriási száguldás és gumifüstölés szórakoztatja majd a nagyérdeműt. A Hunakamo és a drifting.hu csapata óriási elánnal dolgozik, hogy a versenyeik emlékezetes élményt adjanak a nézőknek és persze a pilótáknak is. Az idei a tizenkettedik Trackwood lesz, amelyen az öreg kontinens krémje mutatja be tudását. Ez lesz az első alkalom, hogy a verseny a lengyel Drift Open sorozatának egyik állomása és a megszokottól eltérően nem csak pro és pro2 kategóriában indulnak majd a résztvevők. Magasabbra került a léc, idén pro és masters kategóriákban rendezik a küzdelmet. Csütörtökön már megérkeznek a versenyzők, hiszen ekkor nyitják a depót és kezdik a gépátvételt és regisztrációt.

Pénteken délelőtt az edzéseké lesz a főszerep és ízelítőt kaphatunk abból, hogy szombaton mi vár majd a versenyzőkre és a nézőkre. Délelőtt tíztől a honi nagyágyú Pisolti Kevin dedikál a Monster Energy sátra alatt. Délután már nem babra megy a játék, hiszen kezdődik a kvalifikáció mindkét kategóriában. A bajnokság különlegessége, hogy a versenyzők a kvalifikációs köröket is páros csatákkal futják meg.

Péntek este DJ Atina, DJ Kicia és DJ Saidorsen gondoskodik a buli hangulatról a party sátorban.

Szombaton délelőtt ismét a tréningeken lesz a hangsúly, majd déltől már indulnak is a versenyek, amelyek az éjszakai villanyfénybe nyúlnak. Ezzel páratlan élményt nyújtanak a máriapócsi katlanban. Ami a mezőnyt illeti, már több mint hatvanan neveztek, lesznek visszatérők és debütálók régi rutinos rókák és ifjú titánok. A jelszó viszont mint mindig, most is mindenki számára ugyanaz: kilinccsel előre!

Matador Trackwood

Augusztus 25., péntek

9–11:30: Edzés Pro kategória

11:30–14: Edzés Masters kategória

14:10–15: Versenyzői eligazítás

15:10–21:30: TOP 32 pro és masters kvalifikáció

Augusztus 26., szombat

8–9:30: TOP 32 pro edzés

9:30–11: TOP 32 masters edzés

11:10–11:50 Versenyzői eligazítás

12–16:TOP 32 pro-csaták

16: Masters felvonulás

16-21:30: TOP 32 masters-csaták

21:30: Díjátadó