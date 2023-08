Csak a fejlődés állandó – ezt vallja Rozsnyai Róbert személyi edző, krav maga- és kettlebelloktató, aki a nyáron gyerekeknek túlélőtábort szervezett, és akinek a kezei közül számos Spartan-győztes versenyző is kikerült az utóbbi években. A szon.hu oldalon hallható podcast-beszélgetésünkben elmondta: ő maga sokféle sportágat kipróbált, és felnőtt fejjel kötelezte el magát ez utóbbi mozgásformák mellett. Ahogy fogalmaz: ezeket receptre írná fel mindenkinek, sőt, kötelezővé tenné az iskolában.

Egy fontos újságcikk

– Gyerekkorunkban mindenünk volt a mozgás, a szabadban töltött idő, de az első szervezett sport, amin részt vettem, a karate volt. Később sok mindent kipróbáltam, atletizáltam, tájfutottam, de a küzdősportok mindig is előtérben voltak – talán azért, mert ezek fiús sportágak. A labdajátékok közül a kosár-, a kézi- és a röplabdát is szeretem, de a kedvenceim a boksz, a thai box és a kungfu voltak. Egy idő után úgy éreztem, más irányba kellene elindulnom, és el is távolodtam a sporttól, amikor a kezembe került egy CKM magazin, amiben találtam egy cikket a krav magáról. Hiába próbáltam ki korábban sok mindent, a cikket olvasva úgy éreztem, nekem erre van szükségem, mert ez hasonlít leginkább a valósághoz. Egy nagyon intenzív képzés után fél évvel már el is kezdtem oktatni, de azóta is képzem magam. Mindenkinek csak ajánlani tudom, mert ez a leggyorsabban elsajátítható önvédelmi módszer: rövid idő alatt bárki használható, alkalmazható tudást szerezhet. Amellett, hogy önvédelemre tanít, segít a problémakezelésben, és megtanít figyelni, ami baj esetén nagyon fontos, hiszen ha időben észleljük a veszélyt, hamarabb meg lehet oldani a dolgokat úgy, hogy még kontaktusra sincs szükség – meséli Rozsnyai Róbert, aki hosszú évek óta már kettlebellt is oktat.

– Több mint 17 éve, 2006-ban történt, hogy a szomszédos teremben megláttam Lakatos Pétert, aki éppen egy vasgolyóval gyakorolt – mint kiderült, egy dániai eseményre készültek. Nem tartottam velük, később viszont elkezdtem kettlebellt tanulni, majd elvégeztem az oktatói képzést is. Ez minden mozgás alapja: az edzéseimre járók megtanulják, hogyan kell felvenni vagy letenni egy tárgyat, hogy kell leguggolni vagy éppen egyenes háttal állni, ülni – ezek olyan mozgásformák, amelyekkel ellensúlyozni lehet a mindennapok negatív hatásait. Éppen ezért a munkahelyeken és az iskolában is kötelezővé tenném, hiszen csak előnyei vannak – mondja a szakember, aki szinte minden hétvégén versenyez.

Nem az eredmény számít

Mint mondja, a versenyzésre kihívásként tekint, és soha nem az érdekli, hogy hányadik helyen végez, hanem az, hogy önmagához képest hogyan teljesít, s hogy kihozza-e magából a maximumot. Számos olyan eredménye van, amire méltán lehet büszke, az például mindig motiválja, hogy tud-e kvalifikálni Európa- vagy világbajnokságra. Mint ahogy sokan, a versenyzést ő is a Spartan Race-szel indította – akkor kezdett el futni is, ami azóta is az edzései része.

– Elkezdtünk versenyezni, aztán jöttek a hosszabb, majd még hosszabb távok, és mert később újabb és újabb brandek alakultak, egyre többféle megmérettetésen próbáltuk ki magunkat. Minél többször mentünk, annál több lett az ismerős arc, akikkel nemcsak versenytársak, de barátok is lettünk, s az ott kialakult közösségnek is nagy szerepe van abban, hogy szívesen járunk hétvégente versenyekre. Az utóbbi években a Naked Warriors-tagok közül egyre többen kezdtek el versenyezni, és nagy öröm, hogy sokan világraszóló eredményeket érnek el, de számomra ennél is többet ér, hogy azt látom: fejlődnek. Pontosan tudom, hogy ki honnan indult és hová jutott, az edzéseken pedig jó látni a boldog és erős embereket és azt, hogy milyen jól dolgoznak. Számomra ez a legjobb visszajelzés, ez mutatja meg, hogy annak, amit csinálok, van létjogosultsága.

Összetartó közösség

– Mindig is szerettem az embereket arra motiválni, hogy próbálják ki azt, amit csinálok, ezért elkezdtünk közösen futni, és pluszfelkészítéseket is tartok a versenyzőknek. Egyre több edzőtermen kívüli programot is szerveztünk, és szerencsére egy nagyon összetartó, remek közösség alakult ki: sokan nemcsak edzőtársak, de barátok is lettek – mondja Rozsnyai Róbert, aki mindenkit arra biztat, hogy kezdjen el mozogni, sportolni. – Tudom, hogy sok a munka, az elfoglaltság, és hogy könnyű kifogásokat találni, ám talán az edzéseimre járó többgyermekes anyukák, apukák jelentik a legjobb bizonyítékot arra, hogy ez beiktatható a mindennapokba. Ők is azt vallják, amit én: sport és mozgás nélkül nem lehet teljes a mai ember élete.