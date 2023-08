Aki a legmagasabb szinten sportol, annak a nyara sem szabad. Ezt alátámaszthatja a Nyíregyházi Kosársuli kiválósága, Dobó Lilla is. A tehetséges kosaras májusban még a junior B-döntőn vezette harmadik helyig az NYKS-t, egy hét pihenőt követően csatlakozott az U18-as válogatott edzőtáborához, hogy aztán másfél héten keresztül a Konyában rendezett A divíziós Európa-bajnokságon szerepeljen a nemzeti csapatunk egyik legjobbjaként. Egy előre nem tervezett, ám annál nagyobb lehetőséget kellett bezsúfolni a programba, ugyanis a nyíregyházi hátvédet meghívták Las Vegasba a WNBA Basketball Without Borders (kosárlabda határok nélkül) elnevezésű táborába. Ezt követően újabb utazás várt Lillára, hogy részt vegyen nevelőegyesülete szezonkezdő edzőtáborában Balatonbogláron, majd onnan hazaérve szerda reggel sajtótájékoztató keretein belül számolt be az élményeiről.

– Kicsit csalódottak voltunk amiatt, hogy nem jutottunk legjobb négybe az Európa-bajnokságon, de csak a két döntőstől kaptunk ki, ami mutatja, hogy jól helyt álltunk – mondta el a magyar válogatott összes mérkőzésén kezdőként játszó Dobó Lilla. – A nyolc között tizennégy pontos hátrányból felállva nagyon fontos meccset nyertünk Olaszország ellen, majd a szlovénok elleni vereséget követően összeszedtük magunkat és győztünk a hátralévő két meccsen.

A játékos elmondta, megterhelő volt az elmúlt időszak, de most már újult erővel várja a következő szezont. A válogatott erőnléti edzője, Farkasinszki Gábor hozzátette, hogy Lilla esetében nincs teljesítménykényszer, emiatt nagyobb hangsúlyt fektethetnek a hosszú távú munkára, optimális a terhelés elosztása.

– Folyamatosan kapcsolatban voltunk Lillával – mondta el Farkasinszki Gyuláné, a Nyíregyházi Kosársuli szakmai igazgatója. – Egyrészt, Gábor Székesfehérváron láthatta, hogy van-e bármilyen probléma, a hazai mérkőzéseket én is megnéztem személyesen, hogy tudjam, miben kell őt támogatni. Az Európa-bajnoki mérkőzések után mindig felhívott és átbeszéltük a tapasztalatokat.

Az edző kiemelte, Lilla példaképe lehet az egyesület fiatal kosarasainak. A lányok a balatonboglári edzőtáborban láthatták, hogy Lilla közvetlen, így idővel megkérdezték azokat, amit korábban talán nem mertek. Szerinte a gyerekeknek azt kell elsajátítaniuk, hogy ezek az eredmények sok munkát igényelnek.

A kitartó munka eredményeként Lilla már az Egyesült Államokba is eljutott a tehetségével. Az Eb-ről hazaérve Ferihegyen repülőt váltott és Las Vegas felé vette az irányt. A WNBA (női NBA) négynapos táborába a világ minden részéről 38 fiatal kosarast hívtak meg, köztük csak 12 európai játékos kapott lehetőséget, Magyarországról Dobó Lilla és Aho Tyra utazhatott.

Lilla (jobbról a második) a sok tanulás mellett igyekezett kapcsolatokat is építeni

– Az MKOSZ-irodától felhívtak, hogy a FIBA és a WNBA együttműködésével lesz egy ilyen tábor, arra kérték meg a hazai szövetséget, hogy jelöljön két játékost, aki alkalmas lehet – árulta el az NYKS kosarasa. – Nagyon örültem a megkeresésnek. Két nappal a tábor előtt indultunk, három repülővel jutottunk ki. Első nap felméréseket végeztek rajtunk, majd streetball szerű meccseken mindenki megmutathatta a játéktudását. Második nap négy edző kiválasztotta, hogy kikkel akarnak dolgozni, a záró napon az így alakult csapatok játszottak egymás ellen.

Mint mondja, a játékosok figyelmét semmi sem vonta el a kosárlabdáról, mert a hotelt csak az edzések miatt hagyhatták el, viszont lehetőségük volt megtekinteni a WNBA All-star meccsét.

A fiatal kosarasnak a korosztályában nem sok ellenfele akad Magyarországon, nyáron viszont nemzetközi szinten erős riválisokkal mérhette össze a tudását. Lilla tisztában van vele, miben kell fejlődnie, hogy újabb szintet lépjen. Elmondása szerint ezeket még biztosan itthon, Ibolya néni irányításával fejleszti a következő szezonban, majd csak jövőre, az érettségit követően gondolkodik azon, hogy az egyetemi tanulmányaival összekötve Budapesten kosárlabdázzon egy első osztályú felnőttcsapatban.

Hogy mit hoz a jövő, azt biztosan nem tudhatjuk, az viszont jó ajánlólevél, hogy már Amerikában is ismerik Dobó Lilla nevét.

Dobó Lilla statisztikái az elmúlt szezonban

Junior bajnokság: 27 mérkőzés, 26.5 pont, 14.1 lepattanó, 4.3 szerzett labda, 4.8 gólpassz, 1.6 blokk, 43.6 VAL

Ebből a B döntőn: 3 mérkőzés, 28 pont, 16 lepattanó, 3.7 szerzett labda, 5 gólpassz, 1 blokk, 53.3 VAL

Amatőr NB I. Zöld-csoport: 15 mérkőzés, 12.8 pont, 5.2 lepattanó, 3.9 szerzett, 3.5 gólpassz, 20.6 VAL

Amatőr NB I. rájátszás: 4 mérkőzés, 17.3 pont, 4 lepattanó, 4 szerzett labda, 4.5 gólpassz, 1 blokk, 24.3 VAL

U18-as Európa-bajnokság: 7 mérkőzés, 6.3 pont, 3.7 lepattanó, 2.3 gólpassz, 7.4 VAL