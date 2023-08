Két év után találkozott újra a DVTK és a Kisvárda Master Good, miután a miskolci csapat 2021-ben kiesett a labdarúgó első osztályból, ahová most került vissza.

A Diósgyőr két győzelem mellett egy-egy döntetlent és vereséget mutatott eddig fel a 2023-2024-es pontvadászatban, így az előkelő harmadik helyről várta a folytatást, míg a Kisvárda – amely sorozatban ötödik mérkőzését játszotta idegeneben – mindössze egyszer győzött, ráadásul legutóbb egy igencsak nagy arányú vereségbe szaladt bele a Debrecen otthonában.

Ennek megfelelően öt helyen változott a rétközi alakulat kezdője, amely bátran kezdte a meccset, azonban a házigazda nem sokáig engedett a szabolcsi klub számára teret, néhány perc elteltével átvette az irányítást. Előbb Bárdos Bence veszélyeztetett egy fejessel, majd Gera Dániel engedett el egy életerős lövést. A DVTK idejekorán dűlőre próbálta vinni a dolgokat, ennek eredményeképpen Bright Edomwonyi be is talált, azonban a játékvezető leshelyzet miatt érvénytelenítette a gólt. Több ízben is baloldali beadással igyekeztek a várdai védelem mögé kerülni, ami végül sikerült is, a harmincnyolcadik percben Uladziszlaj Klimovics beadását a nagyszerűen játszó Gera fejelte a hálóba. Mindössze hét perccel később ismét a baloldalon vezetett támadást a vendéglátó, Rudi Vancas és Godfrey Stephen játszott össze, majd utóbbi tálalt Edomwonyi elé, aki kettőre növelte a Diósgyőr fórját.

A nagyszünetet követően ellenben hatalmasat változott a játék képe, a Diósgyőrnek már nem volt sürgős, a Kisvárda viszont erőre kapott, Gerliczki Máté csapata próbált nyomást helyezni ellenfelére, ami Milos Szpaszics kapufájában csúcsosodott ki. A mezőnyfölény megvolt, az átütőerő viszont hiányzott a játékból, így igazán komoly gólszerzési lehetőség nem alakult a vendég gárda előtt. A DVTK eközben a kontráira alapozott, Marin Jurina előtt alakult is egy hatalmas lehetőség, de a bosnyák labdarúgó hét méterről az üres kapu mellé lőtt. A mérkőzés egészét nézve, megérdemelten tartotta otthon a három pontot az újonc együttes.

Percek, történések

38. perc: A bal oldalon Vancas passzolt a védők mögé befutó Klimovicsnak, aki az alapvonal közeléből centerezett, a középen érkező Gera Dániel pedig az ötösről a léc alá fejelt, 1-0.

45+1. perc: Mint az első gól, csak némiképp más szereplőkkel: Vancas ugratta ki a bal oldalon Stephent, aki az alapvonalról laposan centerezett, és a középen jó ütemben érkező Bright Edomwonyi közelről a hálóba lőtt, 2-0.

Labdarúgás: NB I., 5. forduló

Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good 2–0 (2–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 6651 néző, v.: Vad II. (Rózsa, Szalai).

DVTK: Sentic – Szatmári, Bárdos, Stephen, Gera (Bokros, 75.), Klimovics (Acolatse, 62.), Vallejo (Bényei, 69.), Holdampf, Lukács (Jurek, 76.), Edomwonyi (Jurina, 62.), Vancas. Vezetőedző: Kuznecov Szergej.

Kisvárda: Kovács – Kovacic, Jovicic, Széles, Cipetic, Lucas (Szőr, 80.), Makowski, Alic (Ötvös, a szünetben), Czékus (Szaszics, a szünetben), Mesanovic (Ilievszki, 66.), Vida (Camaj, 66.). Megbízott vezetőedző: Gerliczki Máté.

Gól: Gera (38.), Edomwonyi (45+1.).