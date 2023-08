Ugyan a 10. helyen végeztek, a Magyar Kézilabda Szövetség mégis elfogadta az Újfehértó KSZSE női gárdájának a nevezését a megújult lebonyolítású NB II.-re. A csapat már gőzerővel készül a bajnoki szezonra.

– Július utolsó két hetében már egyénileg készültek a lányok, augusztus elsejétől kezdve heti négy edzéssel elkezdtük a közös munkát, amely mellett a lányok házi feladatot is kapnak – mondta érdeklődésünkre az együttes edzője, Kelemen Gréta. – Az edzések mellett természetesen edzőmérkőzéseket is játszunk megyei, illetve az osztálytárs NB II.-es csapatokkal, a tervek szerint négyet, vagy ötöt, ezek időpontjai még egyeztetésre várnak – tette még hozzá.

Ami a játékosmozgást illeti, távozott tőlük Száva Anita és Szabados Ibolya. Érkezett Bernáth Lia a Kistexből, Katona Beáta a Vitka SE gárdájától, Szabó Flóra pedig a DVSC utánpótlásából, Torkos Hanna pedig újra kezdte a játékot.

A szakvezető elmondása szerint az előttük álló szezonban több szerephez jutnak majd a csapat saját nevelésű utánpótlás játékosai. Kelemen Gréta még azt is elmondta, hogy nehéznek tartja a csoportot, de bízik benne, hogy az alapszakasz első öt helyének valamelyikét meg tudják szerezni.

Az Újfehértó KSZSE szeptember második hétvégéjén hazai pályán a Mátészalka ellen kezdi meg bajnoki szereplését.