Csupán a harmadik fordulóig kellett várni a futsal NB I. idényének első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadójára. Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza és a Nyírbátori SC hétfőn 18.30-kor a Continental Arénában csap össze egymással.

A csapatok eltérő előzmények után várják a találkozót. A nyíregyháziak az első fordulóban magabiztosan legyőzték az PTE-PEAC-ot, majd az Aramis elleni mérkőzés második félidejét alaposan elrontották és 5–3-as vereséget szenvedtek. A Nyírbátor a Berettyóújfalu vendégeként közel járt ahhoz, hogy meglepetésre pontot szerezzen, ám erről az utolsó pillanatokban lecsúszott (2–1), hazai pályán viszont összejött a bravúr a Kecskemét ellen (5–3).

– Az Aramisnál hatalmas pofonba szaladtunk bele, bízom benne, ez jókor jött mindenkinek – fogalmazott Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője. – Sok hiba volt védekezésben, amit a hazai csapat kihasznált, ezt nem engedhetjük meg magunknak, ha ilyen ki- ki meccseken győzni akarunk.

– Az első mérkőzésen még szoros vereséget szenvedtek, a másodikon aztán senki nem számolt vele, hogy megverik a Kecskemétet, meglepetés győzelmet arattak – tért át a tréner a nyírbátori együttesre. – Ők is alakulnak még, új edző van, egy-két új játékos is érkezett. A forma alapján hasonló a két csapat. Nagyon bízom benne, hogy nem követjük el azokat a hibákat, amiket az első két meccsen. Igazi rangadó lesz, amin a szurkolóink segítségével szeretnék itthon tartani a három pontot.

A bátoriak úgy látják, hogy a második forduló sikere ellenére sem ők a mérkőzés esélyesei, ám ezúttal is képesek lehetnek a pontszerzésre.

– Az előző mérkőzésünk nagyon jól sikerült, egy erős, dobogóvárományos csapatot vertünk meg, így akár még hurrá hangulat is lehetne nálunk – kezdte a Nyíregyháza elleni mérkőzés felvezetését a Nyírbátori SC vezetőedzője, Elek Gergő. – Örömteli, hogy több játékosunk is ott volt a válogatott összetartásán, Szentes-Bíró Tamás a felnőtt, míg Bartha Balázs, Hadházi Sándor és Vincze Szabolcs hármasa az utánpótlás válogatottban. Ez egyrészt nagy dolog, másrészt viszont a felkészülésre nem hat túlzottan jól, ráadásul Szentes-Bíró és Bartha is kisebb sérüléssel tért vissza az edzőtáborból. Ettől függetlenül abszolút bizakodó vagyok, hiszen két erős csapattal szemben is remek játékot mutattunk, ami a legutóbbi meccsen már eredményre is vezetett. Nagyon jó csapatnak tartom a Nyíregyházát, de azért még nincs azon a szinten, hogy az első három helyért harcoljon. Úgy készülünk, hogy talán egy kicsit többet tudjuk birtokolni a labdát, miközben a védekezésünkből nem szabad alább adnunk. Az ellenfelünket feltérképeztük, elég komoly változások történtek a keretükben, minőségi külföldi játékosaik vannak, ők azért ebből a szempontból egy másik kávéházba tartoznak, mint a Nyírbátor. Nem feltétlenül mi vagyunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei, de már bizonyítottuk, hogy senki sem vehet minket félvállról és bárki ellen képesek vagyunk pontot vagy pontokat szerezni.