Két bajnoki mérkőzés között ritkán van annyi változás egy csapatnál, mint most a Kisvárda Master Good életében. Nem sokkal az augusztus 11-i, MTK elleni mérkőzést követően közös megegyezéssel szerződést bontott a klub és Milos Kruscsics vezetőedző. A héten már a szerb tréner korábbi segítője, Gerliczki Máté készítette fel az első csapatot. Edzőváltásra persze volt már példa más csapatnál is, az ritkább kombináció, hogy közben a pályaválasztói jogot is el kell cserélnie az együttesnek. A várdaiakkal ez is megtörtént, miután a szakembereknek nem sikerült megfelelő állapotba hozniuk a Várkerti Stadion gyepét, emiatt az első hazai meccs helyett újabb idegenbeli találkozó vár a szabolcsiakra, méghozzá Debrecenben.

Utóbbi persze szakmailag annyira nem befolyásolja a csapat felkészülését, az már annál inkább, hogy új mester irányítja a munkát.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vagyok izgatott, de másfél év alatt hozzászoktam már ehhez a légkörhöz – mondta el Gerliczki Máté. – A pozíció persze más, mint korábban. Amennyire segítség, hogy ismerem a játékosokat, olyannyira érdekes is a helyzet, hogy most már nekem kell irányítanom őket. Ez egy új feladat, amit meg kell oldani! A játékosok mentalitásával és hozzáállásával sosem volt probléma, nagyon jó egyveleget alkotó társaság. Szakmailag sem kell sokat változtatni, nyilván egy-két játékelemen lehet korrigálni, esetleg igazodva az ellenfél játékstílusához és a felállásához. Ugyanakkor egy hét után nem kell nagy változtatásokra számítani.

Nehéz megítélni, hogy milyen formában van a Debrecen. A bajnokságban eddig két mérkőzést játszott a Loki, a Mezőkövesdet és a Zalaegerszeget is legyőzte. Az Európa-konferencialigában sikerrel vette az örmény Alashkert elleni párharcot, majd a Rapid Wien elleni idegenbeli 0–0 után csütörtökön 5–0-ra kapott ki a bécsiektől, ezzel búcsúzott a nemzetközi kupasorozattól.

– A konferencialiga-mérkőzés után a legutóbbi bajnokira nyolc játékost cseréltek ki a kezdő csapatban – beszélt a tréner a hétfői ellenfélről. – Mivel azóta kiestek a kupából és plusz egy napjuk volt a múltkorihoz képest, nem biztos, hogy olyan sokat cserélnek ezúttal is. Teljesen mindegy, mert azok is maximálisan ismerik a feladatukat, akik a Zalaegerszeg ellen játszottak. Agresszív, és a legutóbbi vereségük miatt akár feltüzelt ellenfélre lehet számítani.

Labdarúgás: NB I., 4. forduló

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good, Nagyerdei Stadion, hétfő, 20.15.

A forduló eredményei

Puskás Akadémia–Fehérvár 2–2 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 3102 néző, v.: Andó-Szabó. Gól: Plsek (11., 75.), illetve Kodro (39.), Katona (95.).

ZTE–Diósgyőri VTK 1–3 (0–1)

ZTE Aréna, 2792 néző, v.: Pintér. Gól: Szendrei (87.), illetve Stephen (27.), Lukács (71.), Pernambuco (89.).

MTK Budapest–Kecskemét 1–0 (0–0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2319 néző, v.: Pillók. Gól: Hej (84.).

Paks–Újpest 3–0 (2–0)

Paks, 3076 néző, v.: Erdős. Gól: Ljucic (24. - öngól), Szabó B. (25.), Bőle (79.). Kiállítva: Szabó J. (40.), illetve Hall (39.).

Mezőkövesd–Ferencváros elhalasztva