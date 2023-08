Dolgozott Németországban, Angliában, most pedig a nyíregyházi fiatalokat tanítja a kardvívásra Pákey Béla, a Nyíregyházi Sportcentrum vívóedzője, aki emellett a kerekesszékes vívás oktatásában is kimagasló sikereket tudhat magáénak. Tanítványa, Tarjányi István már körbeutazhatta a világot, ott volt többek között a tokiói paralimpián, jelenleg harmadik a világranglistán, és az olimpiai kvalifikációja is jól halad. Pákey Bélával kollégánk, Till Szabolcs beszélgetett.