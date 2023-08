Az A’Studió Futsal Nyíregyháza 4–1-re nyert a PTE-PEAC ellen.

– Örülök, hogy itthon tartottuk a három pontot – értékelt Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője. – Voltak jó periódusaink, amikor a mi akaratunk érvényesült, majd belekerültünk egy kisebb hullámvölgybe, de domináltunk végig, és megérdemelt győzelmet arattunk. Látszott a meccsdrukk mindkét soron, viszont voltak szép támadásépítések és befejezések is, koncentrációban kell fejlődni picit. Az első félidőben „belőttük” a Pécs kapusát, aki utána mindent védett, jobb döntéseket kellett volna hoznunk. A szünetben azt kértem, hogy javuljunk ebben, valamint csökkentsük nullára a ki nem kényszerített hibákat. Ez nem sikerült, de közelítettünk hozzá. A helyzetkihasználás miatt mérges vagyok, mert a kihagyhatatlant is kihagytuk, de így is rúgtunk négy gólt. Ha minden hazai meccset megnyerünk négy szerzett góllal, akkor nagyon elégedett leszek a fiúkkal – utalt arra a tréner, hogy az A’ Studió a felkészülés alatt a DEAC-ot és a Kassát is négy rúgott góllal győzte le.

A Nyírbátori SC a Berettyóújfalu vendégeként szenvedett 2–1-es vereséget.

– Tisztában voltunk azzal, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen az előző idény döntőse otthonában rajtoltunk – kezdte értékelését Elek Gergő, a Nyírbátori SC vezetőedzője. – Mindezek ellenére remekül indult a mérkőzés, már az öltözőben látszott a játékosaimon, hogy elszántak, és nem feltartott kézzel fognak pályára lépni. Nagyon büszke vagyok a srácokra, mivel próbáltak minél több mindent felvinni abból a pályára, amit a felkészülés során gyakoroltunk, és ez egészen jól is sikerült. Stabil alapokon állt a védekezésünk, ebből pedig veszélyes kontrákat vezettünk. Egyetlen megingásunk volt, emiatt kaptunk is egy gólt, mindezek ellenére egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet, amit az is bizonyít, hogy nem volt több helyzete a házigazdának, mint nekünk. A második játékrészt is hasonló elánnal folytattuk, talán még több átütőerő is volt a támadásainkban, ezt igazolva ki is egyenlítettünk, sőt komoly helyzeteink voltak, az ellenfél kapusának több bravúrt is be kellett mutatnia, és egy hatalmas kapufát is rúgtunk. Ahogy telt az idő, kezdtünk fáradni, sűrűbben kellett cserélni, de abszolút pariban voltunk, a legvégén pedig csak egy megpattanó labda döntötte el az összecsapás sorsát. Nem vagyunk csalódottak, dolgozunk tovább, és bízunk benne, hogy legközelebb majd mellénk áll Fortuna.

A csapatokra pénteken újabb forduló vár: a Bátor a Kecskemétet fogadja, a Nyíregyháza az Aramishoz utazik.