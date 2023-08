Szinte minden bajnoki forduló után van Szpari játékos a forduló válogatottjában. A Nemzeti Sport tudósítójától most is többen kaptak magas osztályzatot teljesítményük után, hárman pedig ezzel bekerültek a 6. forduló válogatottjába. Fejér Béla, Nagy Dominik és Herjeczki Kristóf teljesítményét is 7-esre értékelték, ezzel posztjukon a legjobbak voltak az előző körben.