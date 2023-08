Hétvégén a második fordulót rendezik a MOL Magyar Kupában. A három állva maradt együttesünk közül az NB III.-as Sényő-Carnifex FC az osztálytárs Putnok otthonába látogat. A borsodiak az előző szezont a második helyen fejezték be és hogy nem véletlenül szerepeltek ilyen jól, azt az aktuális kiírásban is bizonyítják, hibátlan mutatóval vezetik az Észak-keleti csoportot.

– Az elmúlt fordulóban nem teljesítettünk jól, átbeszéltük a hibákat, remélem tanultunk belőle. Időnk azonban nincs ezen sokat rágódni, mert véleményem szerint az ősz legnehezebb hete vár ránk – kezdte érdeklődésünkre Imrő László, aki Fiumei Viktorral irányítja az együttest. – Három komoly játékerőt képviselő együttessel játszunk zsinórban, a kupameccs után jövő szerdán fogadjuk a REAC-ot, majd vasárnap a Kisvárda II. vendégei leszünk. Éppen ezért három mérkőzésbe gondolkozunk, szerencsére a keretünk alkalmas arra, hogy mindig a legfrissebb játékosokat küldhessük a pályára anélkül, hogy ez a minőség rovására menjen. Ami a kupameccset illeti egy biztos, döntetlen nem lesz, valamelyik csapat tovább fog jutni. Szerintem egyik gárda sem szeretne túlórázni, kilencven perc alatt dűlőre akarja vinni a döntést. Legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha tizenegyespárbajba torkolna a mérkőzés – zárta Imrő László.

A Tarpa szintén harmadosztályú csapattal találkozik, az Eger látogat a szatmári nagyközségbe. A hazaiak két győzelemmel kezdték a bajnokságot, a hevesiek viszont gyengén kezdték a szezont. Az első fordulóban kikaptak a Putnoktól, majd a következő körben a Cigándtól is. Aztán ugyan legyőzték a Gyöngyöst, de a vezetőség számára ez nem bizonyult elegendőnek, ezért megváltak vezetőedzőjüktől, Céró Bálinttól. Ennek ellenére az osztálykülönbség a vendégek mellett szól.

– Talán nem mi vagyunk a továbbjutás esélyesei, de hiszünk önmagunkban hazai pályán, saját szurkolóink előtt képesek lehetünk kicsikarni a hőn áhított továbbjutás – mondta az együttes trénere, Bubis Iván.

A Nagyecsed szintén hevesi csapattal csatázik, a vármegyei I. osztályú Maklár érkezik Nyírcsaholyba. Harbula Balázs csapatának malmára hajtatja a vizet, hogy míg csapatának lábában van már két bajnoki mérkőzés, addig Heves vármegyében még nem kezdődött el a bajnokság.

– Teljesen ismeretlen ellenféllel találkozunk és számomra az is kiszámíthatatlan, hogy a csapat melyik arcát fogja mutatni szombaton. Átbeszéltük a problémákat, tükörbe néztünk és reméljük több pofon nem kell, hogy felébredjünk – mondta el a találkozóval kapcsolatban Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Az NB II.-es, valamint az élvonalbeli csapatok a szeptember 9-10-ei hétvégén kapcsolódnak be a küzdelemsorozatba.