Míg az előző idényben vármegyénk két csapata is újonc volt a férfi futsal NB I.-ben, a Nyírbátori SC és az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza a következő szezonnak már úgy vág neki, hogy ismeri a dörgést. Ez a nyírbátoriaknál abban mutatkozhat meg, hogy összeszokottabb az alakulat, mint tavaly ilyenkor, a nyíregyháziak pedig jókora rutint szereztek.

Hogy a fentebb említett „képességek” mekkora változást eredményeztek az egyesületeknél, arról elsőként hétfőn bizonyosodhatunk meg.

A Bátorra közel sem vár könnyű feladat a bajnokság első fordulójában, hiszen az elmúlt évek egyik legeredményesebb magyar klubja, a mögöttünk hagyott évadban bajnoki- és Magyar Kupa-ezüstöt szerzett Berettyóújfalu vendégeként kell helyt állni.

– Mindenki azt mondja, hogy fontos a jó rajt, ez jól is hangzik, de mi másképpen gondolkozunk – fogalmazott a nyírbátoriakat irányító Elek Gergő. – A Berettyóújfalu más kávéház, az előző szezonban döntőt játszott és azóta tovább erősödött a kerete. Négy válogatottjuk mellett két légiósuk van, míg nálunk Szentes Bíró Tamás az egyetlen válogatottunk és nincs külföldi játékosunk. Nekünk játékban kell felvenni velük a versenyt, szeretnénk szoros mérkőzést játszani velük. Ez az edzőmérkőzésen nem sikerült, akkor nagy különbséggel nyertek, remélem, ezúttal közelebb leszünk hozzájuk, ami a fejlődésünket segíti elő.

Mint ismert, a 2022–2023-as idényben öt újonc küzdött a kiesés elkerüléséért. Közülük a Nyíregyháza teljesített a legjobban, megcsípte a nyolcadik helyet. A vezetőség erre a szezonra nagyobb célokat álmodott meg, a múlt heti sajtótájékoztatón elhangzott, a felsőházba vágyik az együttes. Ennek megfelelően erősített a gárda, amelynek a három győztes felkészülési mérkőzés után az első éves PTE-PEAC elleni lesz az első éles ütközete.

– Véghez vittük, amit elterveztünk a szakmai stábbal. Jó erőnlétet akartunk adni a srácoknak, hogy bírják a mérkőzéseket, a felkészülési meccsek jó visszajelzést adtak erről, úgy látom, fizikailag rendben vagyunk – árulta el Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője. – A társaság motivált, mindenki jól dolgozott és nagyon várja a bajnoki rajtot. Az utolsó héten már a Pécsre készültünk. A környezetünkben senkinek nem volt sok információja az ellenfelünkről, hiszen most jutott fel a Nyugati csoportból, ugyanakkor kupameccset már játszott NB I.-es csapat ellen és megnéztem az egyik felkészülési mérkőzését. Elmondhatom, hogy remekül kontrázó, egészen ügyes együttes, amely fizikailag is jól néz ki. Fiatal, feljutó csapat, ismerjük ezt a helyzetet és láttam is a PEAC hiányosságait. Bízom benne, hogy folytatjuk a jó sorozatunkat és győzelemmel kezdünk a bajnokságban.

A Nyírbátor hétfő 18.30-kor Berettyóújfalun játszik, a Nyíregyháza ugyanekkor a Continental Arénában fogadja a Pécset.