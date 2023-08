Mozgalmas időszak van a Nyíregyháza Spartacus mögött, mint arról korábban beszámoltunk, vármegyeszékhelyünk csapata szűk egy hét alatt három mérkőzésen lépett pályára. Tímár Krisztián együttese a Honvéd ellen kezdte, majd a Haladás vendégeként folytatta, végül múlt szombaton a Győr ellen fejezte be az erőltetett menetet és nem is akárhogyan, gólgazdag mérkőzésen legyűrték az addig hibátlanul menetelő kisalföldi brigádot.

A Szpari vasárnap a Soroksár vendégeként folytatja a pontvadászatot. Ez lesz a két együttes tizenhetedik egymás elleni találkozója és eddig öt-öt alkalommal nyert mindkét együttes, hatszor pedig döntetlen lett a végeredmény. A házigazdák jól kezdték az idényt, mindössze egy vereségük van, a Kozármislenytől kaptak ki. Legyőzték a Csákvárt, a BVSC-t és a Gyirmótot, döntetlent játszottak a nyitófordulóban Ajkán, 10 pontjukkal az ötödik helyen állnak a tabellán. A két együttes utoljára februárban játszott egymással a Szamosi Mihály Sporttelepen, akkor 2-2 lett a végeredmény, a mieink mindkét gólját Ramos szerezte.

– Sűrű, intenzív időszakot hagytunk magunk mögött, legfontosabb volt, hogy a hét elején regenerálódjanak, töltődjenek a srácok. Aztán visszaálltunk a normál menetrendre, gyakoroltunk, javítottuk a hibákat, videóztunk, volt fejlesztő és erőnléti edzésünk is – mondta Tímár Krisztián, a Szpari edzője.

A csapat az addigi mérkőzéseivel ellentétben a Győr ellen hatékonyan használta ki gólszerzési lehetőségeit, amely jutalma a győzelem lett.

– A Győr ellen jöttek a gólok és helyzeteink is voltak, ennek örülök. Utóbbiakat visszanézzük, elemezzük, megmutatjuk a játékosoknak, hogy milyen jobb megoldást lehetett volna választani az adott szituációban és ebből folyamatosan épül a csapat – mondta Szpari trénere, majd rátért aktuális ellenfelükre. – Soroksáron Lipcse Péter vezetésével maga színvonalú szakmai munka folyik. Annak ellenére, hogy sűrűn cserélődik a játékosállományuk, stabil csapatot alkotnak, akik játsszák a futballt. Fel kell kötnünk a gatyánkat, de vagyunk olyan formában, hogy képesek lehetünk pontot, pontokat szerezni – zárta Tímár Krisztián.

NB II., 6. forduló, vasárnap

Soroksár–Nyíregyháza Spartacus, Budapest, Szamosi Mihály sporttelep, v.: Görög (Horváth Z., Punyi), 17.30

További mérkőzések: Mosonmagyaróvár–BVSC-Zugló, Budafok–Kozármisleny, Vasas–Siófok, Kazincbarcika–Ajka, Pécs–Gyirmót, Szeged–Csákvár, Győr–Tiszakécske, Honvéd–Haladás (hétfő).