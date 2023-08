Sport. Most már hagyományosnak mondható, hogy a Vidor Fesztiválon nem csupán a kulturális szórakozás, hanem a testmozgás is középpontba kerül, hiszen augusztus 26-27.-én idén is megrendezik a Nyíregyházi Futófesztivált.

– Ez már a harmadik futófesztivál, ami bizonyítja, hogy ez egy jó elképzelés volt – kezdte az esemény sajtótájékoztatóját dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – A kezdeményezés teljes mértékben összhangban van a városvezetési programmal, ami a szabadidősportra és az egészséges életmódra épül. Az elmúlt években rekortán futópályákat hoztunk létre és most is épül egy a stadion körül. A futni vágyók szívesen használják ezeket, de az emberek egy része talán észre sem venné, ha nincsenek ilyen „fáklyás programok”, mint a futófesztivál.

A polgármester kiemelte, nagy öröm, hogy a futófesztiválnak olyan névadó szponzora van mint a Wittur Group – Sematic Hungária Kft.

– Tavaly is amiatt támogattuk ezt a nagyszerű rendezvényt, hogy lehetőséget biztosítunk a kollégáinknak és a nyíregyházi lakosoknak az egészséges, tudatos testmozgáshoz – vette át a szót Kukucska Mihály cégvezető. – Szeretnénk, hogy a Wittur-Sematic név teljes mértékben összefonódjon a Mozaik Med futófesztiváljával.

A fesztivál idén is „zöld”, vagyis a szervezők környezettudatosan bonyolítják le az eseményt. Legalább ilyen fontos az emberek motiválása és buzdítsa, hogy egészséges életmódot folytassanak.

– Egy kutatás megvizsgálta, hogy Magyarországon tizenöt év felett hányan sportolnak és milyen arányban – árulta el dr. Bana Richárd, a Mozaik Med Sportegyesület elnöke, hogy milyen céllal hozták létre a rendezvényt. – Eszerint a lakosság 4 százaléka sportol rendszeresen, a skála másik oldala pedig még rémisztőbb, hiszen 59 százalék a kötelező testnevelés óra után semmit nem sportol. Mit szeretnénk megszólítani az 59 százalékot, valamint a 4 százaléknak is további lehetőséget adni. A WHO felmérése szerint 37 százalékban az életmódunk befolyásolja az egészségünket. A Mozaik Med futóközösséggel arra törekszünk, hogy a heti szintű rendszeres mozgáslehetőséget tegyük ingyenesen a lakosság elé, a futófesztivál pedig arra megoldás, hogy éves célt adjunk.

A kétnapos program motivációs esttel kezdődik, másnap pedig a gyerekektől egészen a profikig különböző távokon (1 km, 5 km, 10 km, 21 km) mérethetik meg magukat a futni vágyók. Ezek közül különlegesség a félmaratoni táv, amit a versenyzők – egyéni, duó, vagy trió formában – Nyíregyháza legszebb városrészein teljesíthetnek. A legfontosabb mégis a jótékonysági futam – a szervezők a teljes bevételt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára ajánlják fel.