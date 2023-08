Zsinórban negyedik idegenbeli mérkőzését játszotta a Kisvárda az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, ezúttal a Várkerti Stadion gyepszőnyegének bakteriális fertőzése miatt felcserélve a pályaválasztói jogot. A Debrecen ellenben harmadszor lépett pályára hazai közönsége előtt, s habár a Loki bajnoki rajtjára nem lehet panasz, az Európa-konferencialiga selejtezőjében fájó, ötgólos vereséggel búcsúzott az osztrák Rapid Wien ellen.

A Kisvárda eközben megköszönte a szerb Milos Kruscsics munkáját, helyét, egyelőre megbízással, az eddig az NB III.-as csapatot irányító Gerliczki Máté vette át, aki izgalommal várta bemutatkozását az első osztályban.

Hatalmas elánnal kezdett a hazai csapat, lényegében odaszegezve riválisát a kapu elé, minek eredményeképpen a hetedik percben Alekszandrosz Kiziridisz cselezte be magát a tizenhatos jobb oldalán, majd lőtt éles szögből a hálóba, ezzel megszerezve a vezetést a Debrecen számára. A folytatásban egy kissé visszább vett a hajdúsági egylet, a Várda szokásos stabil védekezéséből próbált kontrázni, majd az első fél óra végén Rafal Makowski rázta meg magát a felső lécre tekerve.

A nagyszünetben kettőt is cserélt a vendég gárda, Ötvös Bence és Rafal Makowski helyett Szőr Levente és Milos Szpasics érkezett. A rétközi egylet talán a friss embereknek is köszönhetően dinamikusabban kezdte a második félidőt, míg a DVSC mintha bent ragadt volna az öltözőben. Alig hat perc elteltével jött is az egyenlítés, Jaroszláv Navrátil bőrözte be védőjét, majd gurított tanárian középre, az üresen érkező Vida Krisztopher pedig a hálóba gurított.

A folytatásban is nehezen találta magát a Loki, így Szrdjan Blagojevics hármas cserére szánta el magát, bár ettől teljesen függetlenül szabálytalankodott a tizenhatoson belül Szőr Levente, a jogosan megítélt büntetőt pedig Dzsudzsák Balázs értékesítette. A semmiből kapott gól pedig megtörte a Kisvárda lendületét, alig nyolc perccel később újra Dzsudszák került rivaldafénybe, remek passzal kiugratva Stefan Loncsárt, aki lényegében eldöntötte a három pont sorsát, ám hogy minél fájóbb legyen Gerliczki Máté bemutatkozása, a ráadás ötödik percében még Bódi Ádám is bevette Kovács Marcell kapuját, így 4–1-re győzött a DVSC.

Labdarúgás: NB I., 4. forduló

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 4–1 (1–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4011 néző, v.: Csonka (Belicza, Szert).

DVSC: Megyeri – Baranyai, Dreskovics, Lagator, Mojzis (Bévárdi, 69.), Loncsar, Maneigue (Romancsuk, 81.), Kiziridisz (Bódi, 68.), Dzsudzsák (Szécsi, 87.), Domingues, Babunszki (Bárány, 68.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Kisvárda: Kovács – Kovacic (Ilievszki, 83.), Jovicic, Széles, Navrátil, Lucas (Melnik, 74.), Makowski (Szpaszics, a szünetben), Ötvös (Szőr, a szünetben), Vida, Mesanovic (Balogh, 74.), Camaj. Megbízott vezetőedző: Gerliczki Máté.

Gól: Kiziridisz (7.), Dzsudzsák (11-esből, 77.), Loncsar (84.), Bódi (95.), illetve Vida (52.).

Gólok, történések

7. perc: Dzsudzsák indította a jobb oldalon meginduló Kiziridiszt, aki bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, tolt rajta egyet jobbra, majd jobbal 12 méterről a bal felső sarokba lőtt, 1–0.

52. perc: Szőr és Navrátil játszott össze a jobb oldalon, Navrátil rávezette a labdát Manriquére, becsapta egy „alagútcsellel”, az ötös sarkától középre gurított, az érkező Vida pedig tíz méterről ballal a kapu közepébe lőtt, 1–1.

77. perc: Jobboldali szabadrúgás után a középen megcsúsztatott labdára Loncsar mozdult, akinek a vádlijába Szőr belerúgott a tizenhatoson belül. A tizenegyesből Dzsudzsák ballal a balra vetődő Kovács mellett a jobb alsó sarokba lőtte a labdát, 2–1.

84. perc: Dzsudzsák szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Loncsarhoz passzolt, ő balról befelé tolta a labdát a becsúszó Kovacic mellett, majd tíz méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt, 3–1.

95. perc: Bódi 24 méteres szabadrúgásból jobbal, a sorfal felett a lapu jobb oldalába tekerte a labdát, 4–1.