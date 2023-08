Vásárosnamény–Nyíregyháza II. 2–0 (0–0)

Vásárosnamény, v.: Fehér.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Czene, Berec (Illés), Szabó (Deák), Deskó, Nagy (Tóth), Kopor, Barta (Zán), Balogh (Kozma), Orosz. Edző: Bardi Gábor.

Nyíregyháza II.: Sarkadi – Spisák, Varga (Juhász), Bertók, Czimer-Nyitrai, Kiss (Márton), Horváth, Ferencz, Kovalecz (Balogh), Asztalos (Konzili), Forgó. Edző: Lengyel Roland.

Gól: Balogh, Szabó.

Bardi Gábor: – A második félidőben feljavult a csapatunk játéka és a helyzetek alapján úgy érzem, hogy megérdemelten győztük le Nyíregyházát. Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert kívánok a Nyíregyházának!

Lengyel Roland: – Az első félidőben egykapuztunk, több helyzetet is kialakítottunk. Fordulás után egy lecsúszott beadásból vezetést szereztek a hazaiak, és ettől kezdve sok párharcot veszítettünk, és fölénybe került a Vásárosnamény, mely bebiztosította győzelmét. Átestek a fiúk a tűzkeresztségen, megtapasztalták, milyen egy felnőtt bajnoki.

Nyírmeggyes–Nyírbéltek 1–3 (0–1)

Nyírmeggyes, v.: Goneth.

Nyírmeggyes: Zán – Nagy, Török, Éles, Tőkés (Máté), Preg, Sitku (Batizi Pócsi), Szabó (Farkas), Török (Szondi), Gönczör, Drabik (Sivadó). Edző: Kovács László.

Nyírbéltek: Ritli, Sidibe, Ramos, Boldizsár E. (Ricsei), Sőre, Vass, Fischer, Varga (Boldizsár G.), Hevele (Fleisz), Mányi, Csatári (Tóth). Edző: Mirgai László.

Gól: Török, illetve Sőre, Hevele, Vass.

Kovács László: – Ameddig a mérkőzés elején rosszul használjuk ki helyzeteinket, addig mindig csak az eredmény után fogunk futni. Ahelyett, hogy első félidőben jelentős előnyre tettünk volna szert, sima vereség lett a vége.

Mirgai László: – Az első huszonöt percben egy kicsit bealudtunk, aztán utána jókor rúgtuk a vezető gólt. Félidőben átbeszéltük a hibákat és a második félidőben már mi irányítottuk a mérkőzést és ez gólokban is megmutatkozott. A hazaiaknak nem is nagyon volt lehetőségük, így úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a meccset.

Csenger–Újfehértó 2–2 (2–1)

Csenger, v.: Kosztyu.

Csenger: Korompai – Popovics (Csorvási), Nagy (Bence), Jónás (Mészáros), Antal, Peterman, Nyéki, Osváth, Gaál, Szedlacsek, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc.

Újfehértó: Nagy – Barta (Varga), Csáki, Barnucz, Szilágyi (Urr), Angyal (Nagy), Pallai, Daróczi (Mezei), Nagy D., Benke (Miterkó), Simonka. Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Barcsay, Nagy M., illetve Simonka, Nagy D.

Juhász Ferenc: – Jó volt a mérkőzés, büszke vagyok a fiúkra, mert amit megfogadtak, azt teljesítették. Ha van egy kis szerencsénk, talán nyerhettünk is volna, de igazságos a döntetlen. Köszönjük a szurkolóinknak a biztatást.

Piskóti Zsolt: – Fel kell vennünk a bajnokság ritmusát, mert ettől sokkal több kell! Első félidőben óvodás hibákat követtünk el, amit az ellenfél könyörtelenül ki is használt. A második félidőben már jobb volt a ritmus és sikerült beszorítani az ellenfelet, de akkor a helyzetkihasználással gyűlt meg a bajunk. További sok sikert Csengernek!

Mándok–Nagykálló 3–0 (2–0)

Mándok, v.: Vitkai.

Mándok: Lőrincz – Baksa, Köblös, Jánvári, Koszta (Szokolai), Bokor (Csercsa), Gyüre (Jávor), Molnár, Matyi (Jene), Budaházi (Juhász), Nagy. Edző: Kocsis János.

Nagykálló: Budaházi – Erei, Marozsán Zs., Mondok, Puluczkai, Marozsán M. (Anda), Sipos, Haller, Baráz (Simon), Mészáros, Nagy (Homann). Edző: Homann Richárd. Gól: Gyüre 2, Matyi.

Kocsis János: – A korán szerzett gólunk megadta a mérkőzés alaphangját. Ezután végig kézben tartottuk az irányítást. Amit még pozitívumként elmondhatok, hogy a csereként pályára lépő játékosok nagyon sokat tettek hozzá a játékunkhoz és igazi csapatként megérdemelt győzelmet arattunk.

Homann Richárd: – Gratulálok a Mándoknak, a győzelmük megérdemelt. Nekünk még sok-sok munkánk van, hogy felvegyük az osztály ritmusát.

Mátészalka–Nagyecsed 2–0 (1–0)

Mátészalka, v.: Major.

Mátészalka: Szilágyi – Bodó, Lyáh (Szántó), Fenyőfalvi, Csáki, Gergely (Fejes), Magyari, Bodó, Hudák (Tangel), Toldi, Jócsák (Papp). Edző: Kiss Tamás.

Nagyecsed: Szabolcsi – Sarkadi G. (Nagy), Zámbó, Ladányi, Nyíregyházi (Bulyáki), Pócsi, Kóka, Nagy, Erdős, Szabó, Somlyai. Edző: Harbula Balázs.

Gól: Bodó, Papp. Kiállítva: Bodó (72.), illetve Nagy (92.)

Kiss Tamás: – Egy küzdelmes mérkőzésen, ahol igazából egyik csapat sem játszott jól, inkább a brusztolásról szólt a mérkőzés, viszont gratuláció jár a fiúknak, mert tíz emberrel is helyt álltunk. Nem adtuk fel egy másodpercig sem, ezért nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk.

Harbula Balázs: – – Sajnos, nem játszottunk jól, amitől pedig a meccs elején tartottam, hogy a játékvezető működés nem lesz a rangadóhoz méltó – bekövetkezett. Úgy gondolom, két szabályos góltok fosztottak meg minket. Gratulálok a Szalkának!

Nyírbátor–Tarpa 0–3 (0–1)