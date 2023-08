Mint arról beszámoltunk , a Nyíregyháza Spartacus 3-2-re legyőzte az addig hibátlan Győrt az NB II. 5. fordulójában, ezzel veretlenül áll az a tabella hetedik helyén. A találkozón Novák Csanád már az első percben megszerezte a vezetést, megadva ezzel az alaphangot a folytatásra. Teljesítményét hetes osztályzattal honorálta a Nemzeti Sport , amellyel bekerült a forduló válogatottjába, mint ahogy a hat pontos és a találkozón szintén gólt szerző Farkas Balázs is.

– Vártam már az első gólomat, hiszen korábban is voltak már helyzeteim – nyilatkozta az országos sportlapnak a játékos, majd szót ejtett a csapatot irányító új szakmai stábról is. – Az új szakmai stáb más szemléletet hozott: nagy a fegyelem, kőkeményen dolgozunk, remekül felkészülünk taktikailag is minden meccsre. Nyíregyházán ez a harmadik idényem, most hangzatos célok helyett inkább csendben dolgozunk, s nem a feljutása téma, hanem az, hogy amit elkezdtünk közösen, azt folytassuk – zárta az előző idényben tizenhét gólig jutó csatár.