Mai podcast adásunk vendége Janics Attila fotográfus, aki a Forma–1 Magyar Nagydíján a látványos fotók mellett nagy élményeket is szerzett. Erről a napokban mesélt kollégánknak. Elmondta, a száguldó cirkusz vezére is fogadta és nagy kedvenceivel beszélgethetett. A legizgalmasabb fotói természetesen a pályán készültek, s megörökítette azt is, amikor Lando Norris összetörte a futamgyőztes Max Verstappen milliókat érő Herendi trófeáját.

Látványos fotók, nagy élmények a Forma–1 Magyar Nagydíján!

