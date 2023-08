Július 24. és 29. között a szlovéniai Maribor adott otthont a 2023-as, immáron XVII. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak (EYOF). Úszásban a hagyományainknak megfelelően jól szerepelt hazánk, jöttek a sikerek, de ami számunkra fontosabb, hogy a medencében a nyírbátori Antal Dávid is odatette magát, aki 200 méteres pillangóúszásban az előkelő hatodik helyen végzett, míg a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként épphogy lecsúszva az éremről, társaival a negyedik helyen zárt.

Tudatos volt a ráhangolódás

– Viszonylag korán megúszta Dávid a kvalifikációhoz szükséges szintet, így tudatosan készülhettünk az EYOF-ra – mondta el lapunk megkeresésére a fiatal sportoló edzője, Kaliba Viktor. – Kifejezetten erre a versenyre próbáltuk élezni a csúcsformát, véleményem szerint jól is sikerült a felkészülés. Mariborban háromszor kellett leúszni a 200 méteres távot, ez pedig újdonság volt Dávid számára, itt meg is jegyezném, hogy azért az nem mindegy, hogy valaki két nap alatt kétszer úszik vagy két nap alatt háromszor. Ez a terhelés érthető módon érződött is rajta, az első futamban még viszonylag könnyedén jutott tovább a legjobb tizenhatba, a második körben viszont már úgymond megerőltette magát, 2:03.88-al az egyéni csúcsa közelében végzett, remek helyen jutva be a döntőbe, viszont a fináléra már nem lehetett olyan jól összerakni az úszását. Mindezekkel együtt ugyanazt az időt lehozta a döntőben is, ami egy kiváló hatodik helyez volt elegendő.

Nem szabad elfelejteni, hogy Dávid még mindig csak tizennégy éves, az Olimpiai Fesztiválon pedig nagyrészt tizenhat évesek ellen versenyzett. A célkitűzés az volt, hogy egyéni csúcsot ússzon, s habár ez nem sikerült, összességében remek teljesítménnyel abszolválta a játékokat.

Remélik, hogy ez csak a kezdet

– Az EYOF szereplés talán az első nagy lépés a fiatal úszok életében – folytatta a Bátori Sárkány Úszóegyesület trénere. – Már a kvalifikáció is nagyon komoly dolog. Az egyesületünk tizenhárom éve alakult, akkor ez még csak álom volt, most viszont valósággá vált, de bízunk benne, hogy ez csak a kezdet. Ezek az eredmények hatalmas pluszt adnak ennek a kis klubnak.

Persze maga az Európai Ifjúsági Olimpia Dávid számára is újdonságként hatott, fel kellett találnia magát egy új közegben, az úszó számok mellett pedig ezt az akadályt is sikerrel vette.

– Óriási megtiszteltetésként éltem meg, hogy bekerültem az EYOF-keretbe, melynek kapcsán egy teljes hetet tölthettem el Mariborban – tekintett vissza a közelmúltra Antal Dávid. – Hatalmas eredmény, hogy egyrészt Magyarországot, másrészt pedig a régiónkat, azon belül is Nyírbártort képviselhettem. Volt bennem egy kis izgalom, hiszen teljesen új körülmények fogadtak, más volt az úszások előtti ráhangolódás, sőt volt számomra egy nagyon nagy hátrány, mégpedig az, hogy az edzőm sem lehetett ott velem. Mivel az olimpiához hasonló körülmények voltak, ezért elszigetelték a sportolókat, nem lehetett csak úgy bárkinek odajönnie hozzánk. Újdonságként hatott, hogy magamnak kellett megoldanom nagyon sok mindent, de igyekeztem feltalálni magam, hasznosítottam az angol nyelvtudásom, kapcsolatokat építettem. Ami az úszásokat illeti, az első 200-as futammal nem voltam túlságosan elégedett, mivel nem sikerült túl jó időt elérnem, viszont a második és harmadik körben már jobban összeálltak a dolgok még akkor is, ha a finálé plusz terhelése miatt nem sikerült egyéni csúcsot elérnem. Összességében viszont elégedettnek kell lennem a szereplésemmel, mivel ha a saját korosztályomat nézem, akkor Európa legjobbjaként csaptam célba.

Összerázódott a csapat

– Nem éltük meg csalódásként a 4x100-as gyorsváltó negyedik helyét, már csak azért sem, mivel eredetileg csak a hatodik-hetedik helyre vártak minket – zárta visszatekintését a pimaszul fiatal sportoló. – Kiúsztuk magunkat, egyéni csúcsokat értünk el, és annak ellenére, hogy lemaradtunk a dobogóról ez a döntő igazán összehozta a csapatot, hiszen egymásért küzdöttünk.