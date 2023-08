A Mad Liepaja rendezvénysorozat keretein belül zajlott a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) versenynaptárában C1-es besorolással helyet kapó BMX Freestyle Park viadal, melynek mezőnyében a nyíregyházi Ujváry Zoltán is ott volt.

Remek magyar szereplés

Zoli ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, remek teljesítményt nyújtva az előkelő ötödik helyen zárt, ezzel kilencven UCI világranglista pontot gyűjtve hazánk számára. A verseny másik magyar résztvevője Kempf Zoltán nyolcadik lett, ami harminc világranglista pontot ért.

– Először versenyeztem Lettországban, sőt először volt alkalmam ebbe a balti országba utazni, amely nagyon tetszett – mondta el lapunk megkeresésére Ujváry Zoltán. – A viadalt megelőző napjaim nagyon aktívan teltek, hiszen Vecsésen a Garden Skate Parkban táboroztattam gyerekeket, mindamellett persze gőzerővel készültem a versenyre. Az elvárásaim ezúttal nem voltak túlságosan magasak, hiszen már van két első és egy második helyem C1-es kategóriás versenyekről, s mivel azokból csak a három legjobb eredmény számít a kvalifikációba, így nem volt rajtam túl nagy nyomás. Persze az koránt sem volt lényegtelen, hogy mennyi világranglista pontot sikerül Kempf Zozóval összegyűjtenünk. Nem régiben tanultam meg egy új trükköt, amit mindenféleképpen szerettem volna ezen a versenyen kipróbálni. Az nyilván nem segített nekünk, hogy csak egy fél órát tudtunk gyakorolni a pályán, hiszen a pénteki napot elmosta az eső. A szombati kvalifikáció jól sikerült, majd a másnapi bemelegítéskor sikerült a trükköt is megcsinálnom, viszont a döntő első körében buktam, így a másodikban már a biztonságra törekedtem. Egyáltalán nem bántam ezt, nagyon jól éreztem magam, egy nagyszerű pályán, remek közegben versenyeztünk. A mezőny egészen erős volt, hiszen jöttek kerekesek Csehországból, Franciaországból és Lengyelországból is. Rengeteg néző volt, ez persze annak is köszönhető volt, hogy a megmérettetés egy ifjúsági fesztivál keretein belül zajlott.

Pihenésre azonban nincs idő, hiszen szeptember első hétvégéjén már Csehországban versenyeznek a fiúk, mégpedig az ugyancsak C1-es besorolású Undercastle Games viadalon Brumov-Bylnicében.

Világkupára hangolva

– Ez egy jóval komolyabb versenynek ígérkezik, nagyobb létszámú és ezáltal erősebb mezőnnyel – folytatta Ujváry kitérve a legfőbb céljára, az októberi világkupa-futamra. – Lényegében a lett és a cseh verseny is egyfajta ráhangolódás az október közepén megrendezendő kínai világkupára, amelynek Bazhong városa ad majd otthont.