Akiaja Nacumi után újabb japán légióssal bővült és vált teljessé a Kisvárda Master Good SE kerete, Mihara Ajano a felkészülés alatt érkezett próbajátékra és munkájával, valamint a tesztmérkőzéseken nyújtott teljesítményével kiérdemelte a szakmai stáb elismerését, így szerződtették a csapathoz.

A huszonhét éves irányító hazájában az Osaka Lovvits együttesét erősítette és az idény végén beválasztották a három legjobb mezőnyjátékos közé, ezen kívül tagja a japán válogatott bő keretének. Mint mondta eddig csak hazájában játszott, de a régi vágya volt, hogy Európába is kipróbálja magát.

– Négy éve nálunk rendezték a világbajnokságot, akkor láttam először testközelből Ázsián kívüli válogatottakat, különösen az európai csapatok játéka nyűgözött le, ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy szívesen játszanék a kontinensen – mondta a Kisvárda frissen igazolt irányítója, aki azt is elárulta, hogy Magyarország azért került a látószögébe, mert több honfitársa is itt játszik hazánkba, többek között a Kisvárda légiósa, Akijama Nacumi is, aki bátorította a nagy kalandra.

– Kapcsolatban voltunk, folyamatosan kérdezgettem, ő pedig csak a legjobbakat mondta Kisvárdáról és az itt folyó munkáról, így az a kevés kétely is eltűnt, ami volt bennem. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek.

Mihara Ajano nem rejtette alá, azt, hogy az első időben szinte sokkolta a különbség az otthoni és az itteni kézilabda között, amelyet most a bőrén tapasztalt. Elmondása szerint a magyar játékosok sokkal erősebbek, mint a japánok és a lövőerejük is nagyobb, ezt azonban idővel megszokta és lassan felvette a ritmust. Azonban nemcsak a csarnokban és az edzéseken tapasztalt sok újdonságot, a mindennapi élet is tartogatott számára pármeglepetést.

– Osaka után Kisvárda egy kis város, de már most nagyon szeretem. Itt szinte minden más, mint odahaza, többek között a közlekedés is, itt láttam például először forgalomban lovas kocsit – mondta Mihara Ajana. Aki a végén azt is elárulta, hogy megkedvelte a magyar konyhát és örömmel tapasztalja, hogy itt is a mindennapi fogyasztás része a rizs. Az édességek közül nagy kedvence a Túró Rudi és az akácméz, de már azt is tudja, hogy a családjának erős paprikát fog vinni ajándékba.