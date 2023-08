Az atlétikát szeretők izgalmas napra ébredtek kedden, ugyanis a Magyar Atlétikai Szövetség ekkor jelentette be, kik képviselik hazánkat az augusztus 19-27. között Budapesten rendezendő világbajnokságon.

A kvalifikáció három lépcsős volt. Első körben az adott versenyszám szintidejét elérve juthatott ki a sportoló a vb-re, második körben a világranglistáról lehetett bekerülni a mezőnybe, ezeken túl pedig a magyar szövetség jelölhetett 31 olyan sportolót, akik egyébként a teljesítményükkel elérik a világesemény színvonalát. Mindezt összevetve 63 fős magyar csapat alakult, köztük öten a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőjeként méretik magukat. Név szerint Kerekes Dóra diszkoszvetőnek és négy aktuális magyar bajnoknak, a háromszoros olimpikon Helebrandt Máténak – aki 20 kilométeres gyaloglásban indul –, a súlylökő Tóth Balázsnak, a diszkoszvető Szikszai Róbertnek és a sprinter Boros Bencének szurkolhatunk.

A sportolókat, valamint edzőiket kedd délután a Városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester.

– A magyar csapat létszámát tekintve magyar rekord a hatvanhárom fő, ehhez nyíregyházi rekord társul az öt versenyzővel, hiszen ugyanazon az Eb-n még nem versenyeztek ennyien a városunkból – kezdte a városvezető a sajtótájékoztatót. – Jó egészséget és a lehető legjobb teljesítményt kívánom a sportolóinknak!

– Húsz egyesület versenyzőiből áll össze a magyar csapat, nagy szakosztályokat is megelőzve a vidékiek közül a legtöbbet mi adjuk – árulta el Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétikai szakágvezetője. – A Budapest Honvédot nyolc fő képviseli, az MTK-t hatan, utána mi következünk öt fővel. Álmodni sem mertem erről. A következő célunk, hogy az olimpiára is kijussanak a versenyzőink. Biztos vagyok benne, hogy az Atlétikai Centrum is hozzájárult ehhez a sikerhez. Hozzá kell tennem, nem csak a mieink készülnek Nyíregyházán, hanem például Amerikából is érkeznek ide atléták.

Helebrandt Máté részvétele már korábban biztossá vált, hiszen elérte a szintidőt, míg a 4x100-as Boros Bence hónapok óta a váltóval készül. A sprinternek még az országos bajnoki címe után mondta azt egy hivatalos személy, hogy nagyot lépett az egyéni indulás felé is, azóta viszont nem kapott erről jelzést, így kedden váratlanul érte a hír, hogy 100-on is futhat. Az Universiadéról éppen hazaérő Tóth Balázs kvalifikációja is az utolsó pillanatban lett hivatalos.

– Nagy izgalommal figyeltem reggel a csapatbejelentő közvetítést. Én interneten néztem, Vas Laci a televízióban, a kettő között volt egy kis csúszás időben, így mielőtt megláttam, ő már hamarabb hívott nagy örömében, hogy Balázsnak is megvan az indulás – mesélte Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője. – Büszke vagyok a sportolókra és az edzőkollégákra is, akik nap mint nap készítették őket. Köszönet jár a városnak, polgármester úrnak és mindenkinek, aki tett az Atlétikai Centrum létrejöttében és fenntartásában. Büszke lehet Nyíregyháza arra, hogy vidéki egyesületként nagy atlétikai szakosztályokat előztünk meg.

A versenyzők elmondása szerint valaki egyéni csúcsra hajt, más döntőt érne el, s ki tudja, talán nyíregyházi éremnek is örülhetünk. Az biztos, hogy atlétáink indulásával számunkra még izgalmasabb lesz hazánk történetének legnagyobb sporteseménye.

A NYSC sportolóinak versenye

Augusztus 19.

8.50: 20 km gyaloglás (Helebrandt Máté)

10.30: súlylökés, selejtező (Tóth Balázs)

19.10 és 20.40: diszkoszvetés, selejtező (Szikszai Róbert)

19.43: 100 m, előfutamok (Boros Bence)

Augusztus 20.

9 és 10.30: diszkoszvetés, selejtező (Kerekes Dóra)

Augusztus 25.

19.30: 4x100 m váltó, előfutamok (Boros Bence)

Magyar atléták a budapesti világbajnokságon

Nők

100 m síkfutás: Takács Boglárka. 200 m síkfutás: Takács Boglárka, Sulyán Alexa. 400 m síkfutás: Rapai Fanni. 800 m síkfutás: Kéri Bianka. 1500 m: Vindics-Tóth Lili Anna. 5000 m: Wagner-Gyürkés Viktória. 100 m gátfutás: Kerekes Gréta, Kozák Luca, Tóth Anna. 400 m gátfutás: Molnár Janka. Maratonfutás: Kovács-Garami Katalin, Szabó Nóra. Gyaloglás, 20 km: Madarász Viktória, Oláh Barbara. Gyaloglás, 35 km: Madarász Viktória, Récsei Rita. Távolugrás: Bánhidi-Farkas Petra, Lesti Diana. Magasugrás: Fekete Fédra. Rúdugrás: Klekner Hanga. Hármasugrás: Szabó Beatrix. Súlylökés: Márton Anita. Diszkoszvetés: Kerekes Dóra. Kalapácsvetés: Gyurátz Réka.

Gerelyhajítás: Moravcsik Angéla, Szilágyi Réka. Hétpróba (100 m gát, magasugrás, súlylökés, 200 m síkfutás, távolugrás, gerelyhajítás, 800 m síkfutás): Krizsán Xénia, Nemes Rita.

Váltófutás

4x100 m: Csóti Jusztina, Kerekes Gréta, Kocsis Anna Luca, Kozák Luca, Nguyen Anasztázia, Sulyán Alexa, Takács Boglárka. 4x400 m: Kéri Bianka, Kriszt Sarolta, Nádházy Evelin, Mohai Regina, Molnár Janka, Rapai Fanni, Simon Virág.

Férfiak

100 m síkfutás: Boros Bence. 200 m síkfutás: Wahl Zoltán. 400 m síkfutás: Molnár Attila. 800 m síkfutás: Huller Dániel, Vindics Balázs. 1500 m síkfutás: Szögi István. 5000 m síkfutás: Kovács Ferenc Soma. 110 m gátfutás: Szeles Bálint. 400 m gátfutás: Bánóczy Árpád. 3000 m akadályfutás: Palkovits István. Maratonfutás: Szemerei Levente. Gyaloglás, 20 km: Helebrandt Máté. Gyaloglás 35 km: Venyercsán Bence. Távolugrás: Németh Mátyás. Magasugrás: Török Gergely. Hármasugrás: Szenderffy Dániel. Súlylökés: Tóth Balázs. Diszkoszvetés: Szikszai Róbert. Kalapácsvetés: Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát. Gerelyhajítás: Herczeg György.

Váltófutás

4x100 m: Boros Bence, Bundschu Patrik, Illovszky Dominik, Pap Márk, Szabó Dániel, Wahl Zoltán. 4x400 m: Huller Dániel, Kovács Árpád, Molnár Attila, Nadj Levente, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán. 4x400 m mix (két férfi, két nő): Kéri Bianka, Molnár Janka, Rapai Fanni, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán.