2023. augusztus 3. és 13. között a skóciai Glasgow fogadja a kerékpárosokat, méghozzá a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) 2020-ban bevezetett reformjainak egyik fontos ékköveként, a négyévente megrendezendő össz-szakági kerékpáros világbajnokság keretein belül. Az esemény lényege, hogy egyfajta mini olimpiaként az országúti, a pálya, a hegyikerékpáros, a teremkerékpáros és a BMX szakágak világbajnokságai is egy helyszínre kerülnek. Augusztus 5. és 7. között rendezik a BMX Freestyle Park versenyeit, amelyen három magyar kerekes is rajthoz áll, köztük a nyíregyházi Ujváry Zoltán is, aki mint arra emlékezhetünk, a nemrégiben véget ért krakkói Európa-bajnokságot az előkelő nyolcadik helyen abszolválta.

Továbbra sincs megállás

– Az Európa-bajnokságot követően a brüsszeli világkupa következett, majd szinte pihenő nélkül folytattam az edzéseket, a szokásos konditermi rutinnal, valamint a kerékpáros tréningekkel – mondta el lapunk megkeresésére még a Skóciába való kiutazás előtt Ujváry Zoltán. – Gőzerővel készülök Glasgow-ra. Az elvárások magammal szemben nem változtak, szeretném a maximumot nyújtani, megmutatni a skót közönségnek és a bíróknak is, hogy mit tudok. Nyilván a végső helyezési számra szinte lehetetlen tippelni, jön, ami jön, de örülnék neki, hogyha a középdöntőt, a top 24-et sikerülne elérnem. Mindezek ellenére ismétlem, hogy nem egy elért helyezési számra fektetem a hangsúlyt, hanem arra, hogy tényleg a maximumot tudjam nyújtani.

Bombaerős ellenfelek

Világbajnokságról lévén szó, azért a mezőny összetétele is jóval komolyabb lesz, mint amit általánosságban a hazai BMX Freestyle-osok megszokhattak, a tengerentúliak ugyanis rendre ellopják az európaiak orra elől a showt.

– Ez a mostani mezőny azért sokkal komolyabb lesz, mint az Európa-bajnokságon részt vevő társaság, hiszen itt már jelen lesznek a tengerentúliak, az amerikaiak, az ausztrálok, a dél-amerikaiak, a japánok és a kínaiak is – tért ki a rivális bringásokra Zoli. – Mivel nekik sokkal jobbak az infrastrukturális feltételeik, így azért ők elég komoly színvonalat fognak hozni.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy idén már három magyar kerekes kvalifikált a világbajnokságra, ugyanis Ujváry Zoltán és Kempf Zoltán mellett Szepesi Tibor is utazhat Skóciába.

Három magyar a mezőnyben

– Ez egy hatalmas előrelépés, hiszen most már hárman képviselhetjük a magyar nemzetet a világbajnokságon – folytatta a vb felvezetését Zoli. – Természetesen mindenki azon lesz, hogy a tőle telhető legjobbját nyújtsa. Reméljük, hogy a jövőben ez a létszám állandósulni tud, így az előrelépés megmarad, sőt a későbbiekben még több hazai versenyző tudja majd megmérettetni magát a kisebb-nagyobb viadalokon. Bízunk abban, hogy ez idővel azt eredményezheti, hogy a nemzetközi ranglistán is előrébb léphet majd hazánk.

Glasgow-ban egyfajta kerékpáros miniolimpiát rendeznek, amely újítás a sportág életében.

– Szerintem ez egy óriási lehetőség arra, hogy jobban a köztudatba kerüljön a kerékpársport – zárta a beszélgetést Zoltán. – Vélhetően óriási rendezvény lesz, én személy szerint alig várom már, hogy ott lehessek. Hatalmas megtiszteltetésnek érzem, hogy egy ilyen nagy szabású sporteseményen, a világ összes élvonalbeli kerékpáros szakágával együtt versenyezhetünk.

A BMX Freestyle Park küzdelmei augusztus 5-én szombaton, a kvalifikációval kezdődnek.