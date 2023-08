A futsal NB I. rajtra előtt álló A’Stúdió Futsal Nyíregyháza kedden lejátszotta az utolsó felkészülési mérkőzését, szerdán pedig megtartotta a szezonindító sajtótájékoztatóját, amin szó volt a célokról, a csapat mögött hagyott hetekről és az új játékosok is bemutatkoztak a média képviselőinek.

– A futsal sikersportág a Nyíregyházi Élsport Kft. berkein belül – kezdte a sajtóeseményt Mohácsi Máté ügyvezető. – A négy éve még NB III-as baráti társaságként indult együttes oda jutott, hogy most már nagy célokat fogalmazhat meg az első osztályban. Az előző idényben elért nyolcadik hely óriási siker volt újoncként, ezután komoly döntést hoztunk, hogy melyik úton haladjunk tovább. Akkor az alsóházban fejeztük be a bajnokságot, nyáron arra törekedtünk, hogy olyan csapatot építsünk, ami elérheti a felsőházat, vagyis az első hatban végez. Ez persze nem egyszerű, mert erős a bajnokság, de a célnak megfelelő keret jött össze. Ezúton is köszönöm főtámogatónknak, az A’Stúdió ügyvezetőjének, Tenkely Szabolcsnak, a Nyíregyházi Sportcentrumnak és Nyíregyháza városának, hogy mellettünk áll. Meg kell említenem Hepp Tamást is, akinek a csapatvezetői munkájára szükség volt, hogy így, itt ülhessünk.

Noha a tét nélküli mérkőzésekért még nem osztanak pontot, biztató, hogy a nyíregyháziak a DEAC-cal, a Kassával és a Berettyóújfaluval játszottak felkészülési meccset, mindegyik találkozót megnyerték.

– Azt az utat választottuk, hogy egy-két lépcsőfokot felfelé lépdeljünk, ehhez próbáltuk megtalálni azokat a játékosokat, akikkel erősödünk, valamint célunk volt, hogy a nyíregyházi magot egyben tartsuk – vette át a szót Lovas Norbert vezetőedző. – Itt vannak azok a játékosok, akiket szerettem volna a csapatban látni, az eddigiek alapján mondhatom is, hogy erősítést jelentenek. Július hetedikén kezdtük a felkészülést, melynek elején Haburcsák Bertalan erőnléti edző irányításával kemény munkát végeztek a fiúk az Atlétikai Centrumban. Ennek megvan az eredménye, látom, hogy bírjuk erővel a meccseket. Erős ellenfelekkel találkoztunk a felkészülési időszakban, ezeken a mérkőzéseken jól nézett ki a csapat, amiből még persze nem lehet messzemenő következtetést levonni. Az mindenesetre bizakodásra ad okot, hogy jó játékot mutattunk, kezdünk minden fronton csapattá érni, jó a csapatszellem.

Az előző keretből nyolc játékos maradt, hozzájuk öten érkeztek. A már jól ismert, brazil Maneca mellett egy honfitársa, Gregory futsalozik a következő idényben, a folytatásban a Stúdiót erősíti két sokszoros válogatott spíler, Dávid Richárd és Öreglaki Norbert, valamint az U19-es válogatott Kovács Ádám, míg kapus poszton a futsalt most kezdő Gagyi Sándor lesz Petró Martin társa.

A keret tehát összeállt, a csapat felkészült, minden adott az újabb sikeres idényhez. A Nyíregyháza augusztus 14-én 18.30-kor az újonc PTE-PEAC ellen, hazai pályán kezdi meg a bajnokságot.

Játékoskeret

Dávid Richárd, Emanoel Joao Rodrigues „Maneca”, Gagyi Sándor, Gregory Costa dos Santos, Kovács Ádám, Kovács Erik, Kovács Gergő, Kovács Róbert, Krajnyák Zsolt, Lakatos László, Öreglaki Norbert, Petró Martin, Urr Dániel