A kiesés rémével fenyegető szezon után idén nyáron alaposan átalakult a Nyíregyháza Spartacus játékoskerete. A klub az utóbbi hetekben bejelentette korábbi utánpótlás-válogatott labdarúgók érkezését, több olyan játékos szerződtetéséről számolt be, akik már letették névjegyüket az első osztályban is, majd a felkészülés utolsó napjaira maradt a talán legnagyobb hír, miszerint Nagy Dominik is Nyíregyházán folytatja a pályafutását.

A 28 éves középpályás itthon játszott többek között a Ferencvárosban és a Honvédban, Lengyelországban a Legia Varsónál légióskodott, karrierje legnagyobb eredménye pedig alighanem az, hogy tíz alkalommal a magyar felnőttválogatottban is pályára lépett. Dominik 2022-ben is jó formában futballozott, mígnem áprilisban elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. A súlyos sérülésből idén tavasszal tért vissza a Mezőkövesd játékosaként, háromszor kezdett, két alkalommal csereként kapott szerepet. A bajnoki osztályt tekintve visszalépés az NB II., a játékos azonban a lehetőség miatt nem így éli meg a klubváltást.

– Ha egyéni célt kell említenem, szeretném ezt a szezont végigjátszani – mondta el lapunknak Nagy Dominik. – A Nyíregyháza Spartacus bizalmat adott nekem a szerződéssel, amit szeretnék a klubnak, a vezetőségnek, valamint a tulajdonosnak meghálálni és olyan eredményt elérni a csapattal, ami meglepetéssel szolgál a szurkolóknak. Huszonnyolc éves koromra, külföldi és válogatott meccsekkel a hátam mögött már rendelkezek annyi tapasztalattal, hogy húzóember legyek. A pályán a kreativitásommal szeretnék segíteni, a hozzáállásommal pedig példát mutatni a fiataloknak.

A középpályás az első bajnoki mérkőzésen a terveinek megfelelően vezére volt a Szparinak. Jó passzokkal hozta helyzetbe a társait, irányította a játékot, mégsem a szervező munkájának köszönhetően szerzett vezetést a nyíregyházi gárda. Dominik a Siófok elleni összecsapás 24. percében a maga által kiharcolt szabadrúgást lőtte a vendégek kapujába, ezzel az NB II.-es bajnokság első találatát jegyezte a 2023–2024-es szezonban.

– Mindig jó élmény gólt szerzeni, vagy gólpasszt adni – ismerte el a játékos. – Összességében jól esett újra a pályán lenni, de annak még jobban örülök, hogy ez olyan gól volt, ami lökést adott a csapatnak és hozzásegítette a győzelemhez.

A Balaton-partiak legyőzése (2–0) több szempontból is nagyon fontos volt. Általánosságban is jó sikerrel kezdeni egy idényt, de az előző, csalódást keltő szezon után még nagyobb jelentősége volt annak, hogy az újjáalakult csapat bizonyítson a szurkolóinak.

– Természetesen téma volt, tudtuk mi, újonnan érkezők is, hogy az előző idény hogyan sikerült, ám ezt lezártuk a mérkőzés előtt – árulta el a futballista. – Teljesen új társaság, új szakmai stáb vágott neki az idénynek. Már az első mérkőzésen látszódtak pozitív változások, gondolok itt elsősorban az eredményre, de pozitívum, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a meccset és a mutatott játékban is voltak pozitív visszajelzések. Hazai pályán arra törekedtünk, hogy mi domináljunk. Felkészültünk arra, hogy a Siófok védekező felfogásban fog játszani, nem lepett meg a vendégek passzivitása. Az első félidő nagy részében uraltuk is a játékot, valamint a második játékrész második felében is mi irányítottunk inkább.

– Jó szemléletű társaság alakult, amely ha játékban esetleg nem dominál mindig, csalódott lennék, ha lenne olyan mérkőzés, amin nem megfelelő a hozzáállás – szögezte le Nagy Dominik.

A Spartacusra máris új feladat vár: vasárnap a Tiszakécske vendégeként kellene tovább nyújtani a sikeres bajnoki rajtot.