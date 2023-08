Mint ahogyan arról már beszámoltunk, összehozta a triplát a norvég Felix Orn-Kristoff, aki mindhárom szakaszát megnyerte a Nations’ Cup Hungary ifjúsági kerékpáros világkupának, ezzel az összetettben is az élen zárva. A legjobb magyarnak járó elismerést végül Balogh Zsombor (MBH Bank Cycling Team) érdemelte ki.

Presztízsharc a magyarok között

– Összességében nagy volt a harc a magyarok között – mondta el a versenyt követően Dér Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Pakot András nagyon magabiztosnak tűnt az első két szakaszon, főleg az utóbbin mutatott teljesítménye kiemelendő, hiszen az ibrányi penzumon technikai hiba és bukás is hátráltatta, ennek ellenére az előkelő ötödik helyen ért célba. Egészen ügyes volt, lehet, hogy dobogóra is állhatott volna, ha ezek a problémák elkerülik. Neki sikerült a legjobban a verseny, noha nem ő lett a legjobb magyar versenyző.

A nemzetközi viadalon a magyar válogatott mellett a kecskeméti illetőségű MBH Bank Cycling Team is részt vett. A hazai kerekesek pedig ezúttal sem vallottak szégyent, végig aktívan versenyeztek, próbálták felvenni a harcot a bombaerős cseh, dán, lengyel és norvég csapatokkal. A hatalmas presztízzsel bíró, a legjobb magyar versenyzőt megillető megkülönböztető trikó csak az utolsó, nyíregyházi időfutamon dőlt el, ahol Pakot elvesztette a mezt, mivel Balogh Zsombor 4 perc 11 másodperc alatt abszolválta a három és fél kilométeres távot, ezzel pedig az előkelő tizenkettedik helyen végzett – négy másodpercet ráverve Pakotra.

– Nagyon sokat készültem erre a versenyre, s mivel időfutam-specialistának tartom magam, így bizakodva vártam az utolsó félszakaszt. Tudtam, hogyha jó lábaim lesznek, akkor esélyem lehet a legjobb magyarnak járó megkülönböztető trikóra. Eléggé technikás volt a nyíregyházi pálya, így az tudott elől végezni, aki mert kockáztatni, én pedig mertem – ecsetelte a történteket Balogh Zsombor, aki ezzel Nyíregyháza városának különdíját is kiérdemelte.

Összességében remekül sikerült az idei verseny, így nem meglepő, hogy a főszervező, Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület (MER-SE) elnöke, Törzsök Zsolt is elismerően nyugtázta a kétnapos megmérettetést.

– A verseny kapcsán megalkotott, elsősorban az útvonalat illető biztonsági intézkedéseinket a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) osztrák ellenőre is nagyra értékelte – engedett bepillantást a viadal kulisszái mögé Törzsök Zsolt. – Komoly logisztikai hátteret igényelt, hogy Ibrányból a záró időfutamra átköltözzünk Nyíregyházára, ahol nagy tömeg kísérte érdeklődéssel a verseny.

Elégedetten értékelt

– Büszkék lehetünk a versenyzőkre is, bízunk abban, hogy évről évre egyre jobb és jobb magyar eredmények születnek majd. Az, hogy volt a szakaszokon és az összetettben is a legjobb tízben vagy annak környékén hazai versenyző, nagyon jó eredmény, a verseny így abszólút sikeresnek tekinthető. A mi célunk megtalálni az új Valter Attilákat, Dina Mártonokat, Fetter Erikeket, Vas Kata Blankákat, de említhetném Bodrogi Lászlót is. Ha ez sikerül, akkor a sportág továbbra is prosperálni fog.

Azért van nagy jelentősége ennek a versenynek, mert ezáltal lehetőséget kapnak a fiatalok arra, hogy egy olyan erősségű mezőnyben mérettethessék meg magukat, ami felkészíti őket akár a profi karrier elejére is. A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) igyekszik csúnyán szólva egy olyan sanszot adni, ami azt a célt szolgálja, hogy legyenek olyan utánpótlásversenyzőink, akiknek később felnőtt profiként is lehet szurkolni. Nagyon komoly fejlődés van a magyar kerékpársportban, de igaz ez nemzetközi szinten is. Érzésünk szerint ezzel a lendülettel mi is lépést tudunk tartani – zárta gondolatait a főszervező.

Egy kerékpárverseny ma már nem csak a sportról szól, a mögöttes tartalmat tekintve nem elhanyagolható a túrizmusra, az ország és városimázsra, na meg a marketingtevékenységre kifejtett hatása.

– Tizenegy különböző országból voltak itt versenyzők, ami Nyíregyházának hatalmas dolog – mondta el a városvezetés részéről Dr. Ulrich Attila alpolgármester. – Arra már korábban rájöttünk, hogy egy ilyen esemény turisztikailag és marketingszempontból sem másodlagos. A viadal idén is hírét vitte a városunknak szerte a világban. Ahogyan a szervezőktől hallottuk, Dániában és Norvégiában hatalmas volt a sportsajtó érdeklődése, amiből a vármegyénk is csak profitált.