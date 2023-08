A 136,5 kilométeres szakaszon Vásárosnaményból indulva három nagyobb kör várta a beregi térségben a kerekeseket Tákos, Csaroda, Tarpa, Tivadar, Gulács és Jánd településeket érintve – két gyorsasági részhajrával megfűszerezve.

Az éles rajtot követően folyamatosak voltak a próbálkozások, ám életképes szökés csak mintegy negyven kilométer megtétele után alakult ki, amikor a lengyel Igor Wlodarczyk, a magyar Pollner Balázs, a dán Victor Johannsen, az ugyancsak dán Oskar Hertz (Tscherning Cycling Academy), a norvég Mikal Uglehus, a szlovák Jakub Husar és a cseh Stepan Zahalka hetese szakadt el.

Az élen haladók legnagyobb előnye mindössze bő egy percnél tetőzött, miközben az első gyorsasági részhajrát Uglehus nyerte.

Nem nyugodtak a kedélyek

Az élmezőnyből előbb Husar adta meg magát, majd szűk hatvan kilométerre a céltól a többieket is megfogták. Ahogyan az várható volt, ezt követően sem nyugodtak meg a kedélyek, ellépnie azonban a második részhajráig senkinek sem sikerült – amit szintén Uglehus nyert, aki ezzel megszerezte a pontverseny éllovasának járó zöld trikót.

Az utolsó húsz kilométerhez közeledve a magyar felmenőkkel rendelkező, dán állampolgárságú Victor Vad (Tscherning Cycling Academy) indult el, aki szűk fél percre el is tudott távolodni a főmezőnytől, de nyolc kilométerre a céltól elfogyott az ereje.

Innentől a sprintre készülő csapatok vették át a kezdeményezést, elsősorban a norvégok dolgoztak keményen, aminek meg is lett az eredménye, hiszen Felix Orn-Kristoff nyerte a szakaszt a cseh Krys­tof Král és a szlovák Simon Gottstein előtt.

Megvillant a vb-érmes

– A stratégiánknak megfelelően alakult ez a szakasz, volt egy szökés, amiben Mikal révén ott voltunk, majd miután azt utolérte a főmezőny, próbáltuk kontroll alatt tartani a történéseket. Az utolsó húsz kilométeren ellépett egy bringás, aki egészen tetemes előnyt dolgozott ki, akkor egy kissé megijedtem, de végül megfogtuk, a sprintben pedig sikerült a legjobbnak lennem – nyilatkozta a célba érkezést követően Orn-Kristoff, aki néhány napja a glasgow-i világbajnokságon nyert bronzérmet.

Legjobb magyarként Pakot András (magyar nemzeti válogatott) ért célba a tizedik helyen.