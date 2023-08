Sokáig úgy tűnt, hogy a vármegyénkből származó futballista gólja jelenti a különbséget a Kisvárda Master Good ellen, aztán a Kecskemét újra beköszönt a ráadásban, így Pálinkás Gergő találata „csak” egy volt a három közül.

A 26 éves támadó pályafutása egészen hihetetlenül alakul. Gergő Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében született és itt is kezdett el futballozni. A Teremi SE, a Görög Focisuli és a Nyírbátori FC után tizenöt évesen került a Nyíregyháza Spartacus utánpótlásába. A felnőttek között 2015-ben mutatkozott be, tagja volt és már gólt is szerzett a Szpari NB III.-as bajnokcsapatában, egy évvel később 14 meccsen lépett pályára az NB II.-ben. Ezt követően sokáig a harmadosztályban vitézkedett, előbb a Nyírbátornak volt alapembere két évig, 2019-ben az olvasóink szavazatai alapján megkapta lapunk Év Focicsillaga díját.

Gergő 2022 májusában is még az NB III.-ban játszott mérkőzést, idén nyáron a másodosztályú Kazincbarcikától igazolt a kecskemétiekhez és előbb léphetett pályára nemzetközi kupameccsen, mint a magyar élvonalban. Az Ekl-ben gólt is szerzett a Riga ellen, hétfő este pedig először talált be az NB I.-ben.

– Meseszerűen alakul az itteni pályafutásom, boldog vagyok, hogy így kezdtem, bízom a hasonló folytatásban – nyilatkozott Pálinkás Gergő hétfő este az M4 Sport kamerája előtt. – Mérkőzés előtt beszéltük, hogy a védők inkább a rövid oldalra tolódnak át, a hosszút üresen hagyják, ezért ha lehetséges, oda érkezzek. Ez bejött, így szereztem a gólomat. Kontrolláltuk a meccset, az történt, amit elképzeltünk, örülök, hogy győzelemmel kezdtük a bajnokságot!

A játékost gyorsan befogadták és megkedvelték a kecskeméti szurkolók.

– Az előző mérkőzésen egy kis sráctól kaptam egy rajzot, ami azóta is ott van az öltözőben a helyemen. Nagyon jól esik, ahogy fogadtak a szurkolók – tette hozzá.